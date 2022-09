Topklasse-debuut voor vrouwen DSE: ‘We liepen niet verslagen van het veld af’

Voor de eerste wedstrijd in de topklasse, het hoogste amateurniveau bij de vrouwen en een treedje onder de Eredivisie, kwam FC Eindhoven op bezoek in Etten-Leur. DSE verloor met 0-1, maar liep met opgeheven hoofd rond. ,,Zoals van tevoren afgesproken liepen we niet verslagen van het veld af.”

Er lopen nogal wat dwarsverbanden tussen beide clubs. Afgelopen zomer ruilde Peter Baan het hoofdtrainerschap van DSE in voor een rol als assistent-trainer bij FC Eindhoven. Wil Kuijpers werd juist hoofdtrainer van de Etten-Leurse vrouwen, vorig jaar was hij nog actief als trainer van het tweede vrouwenteam van FC Eindhoven. Dus er stond wel wat druk op bij de speelsters van DSE die zich tegenover hun oude en nieuwe trainer wilden laten zien.

Bovendien is een eerste wedstrijd op een hoger niveau altijd spannend. ,,En daarom hadden we van tevoren afgesproken dat we voor elkaar zouden vechten en ongeacht de uitslag niet verslagen het veld af wilden lopen”, vertelde Kuijpers na afloop.

In de openingsfase was DSE echter niet zo vastberaden. FC Eindhoven, vorig seizoen derde geëindigd, had de bal en DSE werd teruggedrongen. FC Eindhoven had verdedigend de zaken op orde onder leiding van de Bredase verdediger Guusje Raaijmakers. Ook aanvallend wisten de bezoekers meer gevaar te stichten.

Dominant

,,Al had ik de tegenstander dominanter verwacht. Ik vind dat we de tegenstander goed opgevangen hebben. Alleen moeten we minder fouten maken in de opbouw, want een moment kan bepalend zijn op dit niveau”, vond Kuijpers.

Tien minuten voor rust kreeg FC Eindhoven-spelverdeler Silvie van der Plas de bal en was er even geen druk op haar. Ze stuurde een Lara Kasbergen weg en die kon alleen nog onreglementair gestopt worden door Joyce Nouws. De penalty die volgde werd benut door Marleen van Lent.

In de tweede helft was DSE optisch sterker, maar echte kansen werden er nauwelijks gecreëerd. Senna El Messsaoudi leek een keer vastgehouden te worden door de keeper van FC Eindhoven, maar de scheidsrechter wuifde het weg. En een scrimmage voor het vijandelijke doel kon geblokt worden.

,,Zo was één moment bepalend. We geven even geen druk en zij zetten een aanvaller voor de goal. Maar uiteindelijk ben ik tevreden over de wedstrijd en trots op het team. We hebben laten zien dat het verschil met de top van de topklasse niet zo groot is”, concludeerde Kuijpers.

Sentimenten

En door de 0-1 zege voor Eindhoven kon Baan na afloop rustig een biertje drinken met zijn oude ploeg. ,,Van mij had het niet de eerste wedstrijd van het seizoen hoeven te zijn”, was Baan na afloop eerlijk. ,,Er spelen allerlei sentimenten. Ik ben hier al 35 jaar lid en 6 jaar trainer van die meiden geweest. Die zijn heel gedreven om punten te pakken.”

Baan heeft veel voor DSE betekend: ,,Ik was bij alle randzaken betrokken. Ik had het moeilijk met het vertrek bij DSE, maar achteraf is het voor het team en voor mijzelf goed om een frisse wind te hebben. Ik leer veel bij Eindhoven en ik kan alleen maar met voetbal bezig zijn, niet met randzaken.”