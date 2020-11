Topamateurs mogen kiezen over vervolg competitie: ‘Maar waar is optie vier?’

4E Zaterdag Oosterhout en RFC blijven foutloos

3 oktober Oosterhout en RFC gaan na drie wedstrijden aan kop. Oosterhout verpulverde De Braak met 7-1, RFC maakte er een doelpuntenfestijn van tegen Margriet: 6-4. SCO voetbalde goed, maar vergat dat in de score uit te drukken. De twee doelpunten waren geen afspiegeling van het spel, maar wel voldoende voor de overwinning (2-1). Dongen - Olympia’60 is verplaatst in verband met het coronavirus.