Top vier maakt geen fout in 3A

zondag 3ADe vier topploegen in zondag 3A maken allemaal nog kans op de eerste periodetitel. Hoeven, Gastel, Roosendaal en Victoria'03 wonnen allemaal hun potjes. Over twee weken valt de beslissing.

Hoeven - Groen Wit 6-1 (1-0) 1-0 Cyriel van der Veen, 2-0 Erwin Roks, 3-0 Jim Franssen, 4-0 Danny van Nijnatten, 4-1, 5-1 Van Nijnatten, 6-1 Franssen.

Hoeven-trainer Eric Koenraads keerde terug op vertrouwde grond. Jarenlang was hij trainer bij Groen Wit, tevens bekleedde hij er een technische functie. Hij beleefde er zondag een enerverende wedstrijd met zeven goals en twee rode kaarten aan Groen Wit-zijde. Het is aan de zes doelpunten te danken dat Hoeven de koppositie nog bezet en op pole position in Hulst (tegen HVV'24) op de periodetitel af gaat.

Gastel - Breskens 6-1

Winnen met 6-1 was voor Gastel niet voldoende om de koppositie over te nemen, maar het verschil in doelsaldo met leider Hoeven blijft klein: één treffer. Over twee weken zal de periodetitel vergeven worden. De opdracht voor Gastel over twee weken, wanneer de ploeg op bezoek gaat bij Groen Wit, is duidelijk.

Roosendaal - FC Bergen 2-0 (2-0) 1-0 Jaimy Bakkenes, 2-0 Kilian Schaap.

Het Roosendaal van Peter Sweres kon in doelpuntenaantal niet bijblijven, maar won wel en heeft daardoor net als Hoeven en Gastel vijftien punten. Over twee weken gaat Roosendaal op bezoek bij Steenbergen, dat voorlaatste staat. Veel doelpunten maken of hopen op puntverlies van de concurrenten, lijkt het scenario voor de nummer drie.

Victoria'03 - Terneuzen 2-1

Ook Victoria'03, dat één punt minder heeft dan Hoeven, Gastel en Roosendaal, maakt nog kans op de periodetitel. Maar alleen als de top drie punten laat liggen en er zelf gewonnen wordt van UVV'40.