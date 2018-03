Top drie maakt geen fout in 3A

Philippine - Hoeven 2-4 (0-0) - 0-1 Erwin Roks, 0-2 Robert Frerichs, 0-3 Roks, 1-3 Robin Praet, 1-4 Cyriel van der Veen, 2-4 Praet.

Hoeven heeft een belangrijke uitzege geboekt op Philippine. Trainer Eric Koenraads was erg tevreden. ''Na rust scoren we drie keer binnen acht minuten en toen was het ook meteen klaar. We hebben erg goed gespeeld in deze wedstrijd en dat moeten we vanaf nu blijven doen'', aldus Koenraads.

Steenbergen - SC Gastel 0-1 (0-1) - 0-1 Sven Vermeule.

Vorig seizoen was Steenbergen dichtbij promotie naar de tweede klasse, maar dit seizoen gaat het minder bij de ploeg van trainer Marco Ernest. ''Als we dit seizoen in de middenmoot eindigen dan hebben we het goed gedaan. In de laatste minuut verliezen we ook deze wedstrijd en dat is erg zonde'', aldus Ernest.

Breskens - RBC 1-1 (1-0) - 1-0 Joris Corijn, 1-1 Anwar Tarfit.

RBC heeft slechts één punt overgehouden aan het duel met directe concurrent Breskens. Trainer Danny Mathijssen baalde. ''We hebben weer zoveel kansen gemist. We scoren dit seizoen erg moeilijk. Deze wedstrijd hadden we zeker met 1-4 of 1-5 moeten winnen, maar je gaat slechts met één punt weg'', aldus Mathijssen.

HVV'24 - Roosendaal 2-1 (0-1) - 0-1 Thijs de wit, 1-1 eigen doelpunt, 2-1 Hendrik de Maeyer.

Roosendaal heeft een onnodige nederlaag geleden volgens coach Peter Sweres. ''In de eerste helft waren we oppermachtig. We hadden de score al verder uit moeten bouwen. In de tweede helft precies hetzelfde, maar in de slotfase sta je alsnog met lege handen. Een hele zure nederlaag'', aldus Sweres.

Terneuzen - UVV'40 2-0 (1-0) - 1-0 Inid Preganlija, 2-0 Bert den Hamer.

UVV'40 heeft geen punten op kunnen halen in Zeeland. Volgens trainer Johan Gabriëls waren de twee debutanten bij de ploeg uit Ulvenhout het hoogtepunt voor UVV'40. ''Na 35 seconden stonden we al met 1-0 achter. We hadden erg veel moeite om kansen te creëren. Martijn de Boer en Merlijn Machielsen maakten in deze wedstrijd hun debuut in het eerste elftal. Jongens uit de eigen jeugd en dat is alleen maar mooi'', aldus Gabriëls.

Groen Wit - FC Bergen 3-0 (2-0) - 1-0 en 2-0 Halil Ozturk, 3-0 Oualid Saadouni

Groen Wit heeft de plicht gedaan en dat is de hekkensluiter verslagen.Volgens trainer Osman Erbas was de wedstrijd niet om aan te gluren. ''Het was echt een wedstrijd van inpakken en niet meer over praten. Een neutrale toeschouwer had hier zeker niet van kunnen genieten, maar ik ben blij met de drie punten'', aldus Erbas.

Victoria'03 - Hontenisse 3-0 (1-0) - 1-0, 2-0 en 3-0 Faris Ouaddaf

Victoria'03 heeft geen fout gemaakt in strijd om de titel. Faris Ouaddaf was de gevierde man bij de ploeg van trainer Ronald van Oeveren. Ouaddaf scoorde een hattrick en zette zijn seizoenstotaal op veertien doelpunten.