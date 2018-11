Toon Magielse en Lepelstraatse Boys gaan uit elkaar

Breda: Stadsmari­niers bij risicodu­els in het amateur­voet­bal? Goed idee!

9:26 BREDA - Probleemclubs in het amateurvoetbal onder toezicht stellen van stadsmariniers en reservisten is een prima plan, stelt Breda. De gemeente steunt het initiatief van de KNVB om beter zicht te krijgen op geweldsincidenten in de kelderklasse.