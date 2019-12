Ton Cornelissen na één seizoen weg bij financieel onzeker TSC

zondag 5B Gloria UC speelt niet, maar ziet concurrent The White Boys opnieuw verliezen

21:34 Molenschot verraste vriend en vijand door The White Boys met 1-3 te verslaan. Achtmaal hield huis in Dongen bij DVVC, terwijl koploper Gloria UC door een afgelasting niet in actie kwam. Gloria UC gaat daardoor als nummer één de winterstop in.