Toetje lonkt voor DIA en RFC, Boeimeer en VCW op herkansing voor lijfsbehoud

Right Oh - RFC 1-3 (0-1) 0-1 Nick Broeders, 0-2 Jeroen Kouwenberg, 1-2 Jari Langermans, 1-3 Mickey Hoogmoed. RFC won het prestige duel tegen Right Oh met 1-3. Het team van trainer Marco Verschuren heft volgende week de derde periode voor het oprapen.

DIA - Hoge Vucht 8-2 (2-2) 0-1 Crea Zimmerman, 1-1 Frank Pheninckx, 2-1 Remco Sluijk, 2-2 Zimmerman, 3-2 Pheninckx, 4-2, 5-2 en 6-2 Niek Akkermans, 7-2 Pheninckx, 8-2 Akkermans.

Toen Hoge Vucht in de gaten had dat Irene'58 kampioen zou gaan worden, was de weerstand van Hoge Vucht gebroken. DIA maakte dankbaar gebruik van de situatie en plaatste zich in theorie voor de nacompetitie. Enkel een flinke doelpuntenregen van Be Ready kan ze nog van play-offs weerhouden. ,,We hebben top gepresteerd. We gaan met vertrouwen de nacompetitie in", sprak DIA-trainer Martijn Malinka strijdvaardig.