Toekomst noodlijdend RBC in gevaar: fusie met Halsteren laatste redmiddel

Beleidsmakers van de Roosendaalse amateurclub – heropgericht na het faillissement van de profclub in 2011 – zijn vrijdag voor het eerst om de tafel gegaan met Halsteren. Onderwerp van gesprek is een mogelijke samenwerking, zo luidt de officiële lezing van beide partijen. In feite onderhandelen de twee clubs over een fusie, die voor beide voordelen oplevert, maar vooral van RBC van levensbelang is.