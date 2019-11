Tobias Bas krijgt al na dertig tellen rood, RBC moet wachten op resultaat Zundert - Hoeven

zondag 3B Gilze scoort er acht tegen hekkenslui­ter, slordig Bavel blijft koploper

18:20 Door met 2-0 te winnen van Irene’58 bleef Bavel aan kop in 3B. Gilze was op schot bij het zwakke RCD. De formatie van trainer Jeremy Buchly scoorde acht keer en had de dubbele cijfers in het vizier. Be Ready versloeg in eigen huis Groen Wit en voelt zich met als doel behoud redelijk veilig in de middenmoot. Doordat zondag 3B dertien teams heeft, gaat de eerste periodetitel over twaalf wedstrijden.