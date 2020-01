Tjien-Fooh terug op Blauwe Kei: Baronie heeft in de frontlinie ‘weer wat te kiezen’

Baronie kan voor de rest van het seizoen weer rekenen op de diensten van Jason Tjien-Fooh. Na een avontuur in Australië keert de aanvaller per direct terug bij de Bredase hoofdklasser.

Op het tweede niveau Down Under vestigde Tjien-Fooh zijn naam. De veelzijdige aanvaller werd met negen treffers topscorer van zijn club Weston Bears. Vanwege de afstand met zijn dierbaren koos hij echter toch om terug naar Nederland te keren. Een rentree bij de Baronnen bleek niet meer dan een logische keuze, meldt de spits. ,,Ik heb me altijd thuis gevoeld bij deze club. De spelersgroep was al erg hecht toen ik wegging en de kern is nog altijd bij elkaar.”

Met de terugkeer van Tjien-Fooh heeft trainer Jurriaan van Poelje naar eigen zeggen ‘weer wat te kiezen voorin’. De eerste seizoenshelft bleek in die linie de spoeling dun. Zeker in de beginfase van de competitie had de hoofdklasser moeite met het maken van doelpunten. Druk voelt Tjien-Fooh echter niet. ,,Ik wil gewoon genieten van het voetbal. Daarin staat het team- en niet mijn belang voorop.”

Lat ligt hoog

De aanwezigheid van de hoofdtrainer heeft er mede voor gezorgd dat de avontuurlijke aanvaller niet lang hoefde na te denken over een rentree op de Blauwe Kei. ,,Ik kan het goed met mijn teamgenoten vinden, maar ik keer ook terug vanwege de visie en de manier van coachen van Jurriaan. Die bevalt me uitstekend.”

,,Wij moeten in de top-4 kunnen eindigen, vind ik.” Zonder ambities strijkt hij zeker niet neer bij de groenhemden. De lat ligt hoog, als het aan Tjien-Fooh ligt. ,,Daarna zien we wel waar het schip strandt. Deze groep is inmiddels ervaren en gewend aan het niveau dat gevraagd wordt. We kunnen wat moois bereiken.”