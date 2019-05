Titelkoorts bij Unitas'30-aanvoerder Jordy Bollaart: ‘Dit wordt de grootste wedstrijd van mijn carrière’

zon2eDe kampioenshirts hangen in de winkel, terwijl de titelkoorts in Etten-Leur tot het kookpunt stijgt. Unitas'30 kan zondagmiddag kampioen worden van de tweede klasse. Voor aanvoerder Jordy Bollaart kan de week niet snel genoeg voorbij zijn. ,,Ik ben al redelijk gespannen, ja.”

Het epicentrum van voetballend Etten-Leur ligt al even aan de Lage Banken. Unitas'30 ontwikkelt zich tot een voetbalbolwerk in de regio. De jeugdopleiding puilt uit, terwijl het eerste elftal de vruchten plukt van de als kool groeiende vereniging. ,,Dit seizoen is een gevolg van de ontwikkeling die de club doormaakt. Vrijwel alle jeugdelftallen spelen op divisieniveau. Dat trekt het algemene niveau omhoog en werkt door naar het ‘eerste’. Vroeger kwamen er nog wel eens jongens van buitenaf, maar dat hoeft niet meer.”

Dat men op de Leur deze week echter het kampioenschap voor het grijpen zou hebben, had niemand voorzien. ,,Wie had dit gedacht? Vooral na vorig seizoen. Via de nacompetitie bleven we er met hakken over sloot in. En nu staan we plots aan kop.”

Kampioensgekte

De gekte slaat door tot de lokale ondernemer. Zo bracht sportwinkel Bruba Sport kampioenshirts en -hoodies uit. ‘Zwarte broek, gele trui. Ja wij zijn de Leurse lui!’ ,,Iedereen is ermee bezig. Shirts worden gedrukt, truien op de markt gebracht. Het heerst echt, dat is hartstikke leuk. Ook in de groep. Maar wij moeten nu vooral zorgen dat we fit blijven. En dat de mindset goed is. Want aan de instelling en motivatie mag het niet liggen.”

Unitas'30 zal met geslepen messen de laatste wedstrijd ingaan. Tegenstander Uno Animo wist de ploeg van trainer Kees de Rooij eerder dit seizoen namelijk al te vloeren. ,,Dat kan goed werken voor de scherpte. Het is nog niet gedaan. Als je verliest, dan sta je met lege handen. Dan hadden we net zo goed zevende of achtste kunnen eindigen. Leuk dat we meedoen, maar nu gaat het erom dat we het afmaken. Er is nog één horde te gaan: Uno Animo.”

Trots

Volledig scherm Jordy Bollaart knuffelt zijn vader na de zege bij concurrent Madese Boys. © Pix4Profs / Joris Knapen Apetrots is Bollaart bij voorbaat al op zijn ploeggenoten. Want een rit zonder hobbels is de weg naar de koppositie niet geweest. ,,Het is niet elke week lachen, gieren en brullen geweest. Er is genoeg gebeurd. Maar op zondagmiddag stonden we er wel. Als je dan nog zo weerbaar bent steeds die punten te halen, dan voelt dat goed. Het is lastig om te roepen dat je een team bent, want iedereen wil een team zijn. Maar we zijn echt een hecht collectief geworden. Dat voelt heel goed.”

Grootste wedstrijd

Bollaart rondt zondag zijn vijftiende seizoen als amateurvoetballer af. En na die honderden duels staat hij nu voor het summum. Een gezonde dosis nervositeit is al vroeg in de week aanwezig. ,,Zondag wordt de grootste wedstrijd van mijn carrière. By far. Ik ben redelijk gespannen. Het zit er wel aan te komen, hè. Het kan gewoon gebeuren zondag. Iedereen binnen de club droomt van dat kampioenschap.”

Mocht Unitas’30 de stunt volbrengen, dan zal het op de Leur nog lang onrustig zijn. ,,Als we winnen gaat het dak eraf. De maandag is al onder voorbehoud vrij en ik denk dat de dinsdag erachteraan moet. Ik ben al wat ouder hè. Maar laten we eerst winnen, dan denken we daarna over de rest na.”