Titelkandidaten Schijf en VVR foutloos

Sprundel - Noordhoek 1-1 (0-1) - 0-1 Piet Kouters, 1-1 Dairon Clarijs. Sprundel-trainer Jack Verlaar: ,,We waren beter. Ik zag nu een Sprundel dat strijd leverde en dat was vorige week tegen Schijf niet het geval. Ik wilde vooraf drie punten, maar ben uiteindelijk blij dat het in de 87e minuut nog 1-1 is geworden.''

Achtmaal - Internos 2-2 (1-1) - 1-0 Nick Jongenelen, 1-2 Jelle Coremans, 1-2 Jordy Pas (pen), 2-2 Stijn Antens.

Volgens Achtmaal-trainer John van Aert was zijn ploeg in het eerste half uur beter. ,,In die periode kwamen we ook op voorsprong, maar in het laatste kwartier voor rust nam Internos het initiatief van ons over'', aldus Van Aert. In een gelijkopgaande tweede helft scoorde de thuisploeg pas in de laatste minuut de gelijkmaker.