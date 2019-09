‘Titelkandidaat’ The White Boys begint met nederlaag, Gloria UC op schot tegen Advendo

Drunen - Achtmaal 2-2 (1-1) 0-1 Roel Jongenelis, 1-1 Deniz Alkan, 1-2 Jacky Mertens, 2-2 Alkan. “De inzet was goed, Jammer dat we de 0-2 niet konden scoren. Toch konden we lang domineren zonder zelf goed te voetballen”, keek Cees van Beers van Achtmaal terug op het gelijke spel.

SSW – The White Boys 3-2 (1-2) 1-0 SSW, 1-1 en 1-2 Marlon Konings, 2-2 SSW, 3-2 SSW.

The White Boys leek al kampioen voordat de competitie begon, dachten de kenners. ,,We zijn niet zo goed als we denken dat we zijn”, vindt trainer Theo Lucius. ,,Maar dit mag je wel degelijk als een domper zien. Zeker als je weet dat we de Waalwijk Cup hebben gewonnen, door zijn in de beker. Er moet nog flink gebouwd worden.”