‘Titelkandidaat’ BSC kent eenvoudige middag tegen HSC’28

BSC - HSC’28 4-1 (1-1) 0-1 Bram van den Bemt, 1-1 Mark Deijkers, 2-1 Guilliano Wierikx, 3-1 Jao Pijpers, 4-1 Matteo Castro.

BSC-trainer Rick Schimmel zag vanaf minuut één dat zijn ploeg een makkelijke middag tegemoet ging. ,,We misten in het begin veel kansen en daarna viel totaal onverdiend de 0-1. Na de goal van HSC’28 zijn we nooit meer in de problemen gekomen. De score had zelfs nog veel hoger kunnen uitvallen.” Collega-trainer Johan Claassens hoefde daar weinig aan toe te voegen ,,BSC is een titelkandidaat, dat hebben ze al bewezen.”