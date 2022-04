Titel Baronie heel dichtbij na tweede zege in drie dagen

Zondag 3A Knotsgekke slotfase bij VVR, Zundert maakt het nog spannend tegen Sprundel

VVR leek in de laatste minuut te verliezen maar wist toch nog terug te komen tot een gelijkspel. DSE profiteerde optimaal met slecht spel, Sprundel dacht even aan een comeback en Hoeven was vanaf het beginsignaal nog niet wakker tegen Clinge.

3 april