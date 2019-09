Tim Goethals kijkt uit naar rentree bij Zundert: ‘Negentig minuten voetballen lijkt me geweldig’

Dromerig kijkt hij naar het hoofdveld. De tribunes zijn leeg, niemand te bekennen op sportpark De Wildert, maar in de fantasie van Tim Goethals staat het vol. Hij heeft net het winnende doelpunt gemaakt voor Zundert in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen en loopt met zijn armen in de lucht richting de tribune. Zijn vrienden in het eveneens rood-zwarte shirt vliegen om de hals, het publiek klapt de handen blauw. ,,Maar eigenlijk ben ik al blij als ik negentig minuten volmaak”, vertelt de 26-jarige vleugelaanvaller van Zundert. Zelfs het welbekende bankje dat voor de kleedkamer is gemaakt heeft hij gemist. Daar waar de Zundertenaren lachend een overwinning vieren in het laatste zonnetje van de dag of in stilte een nederlaag verwerken.