'Tijdens het kijken naar de bekerwedstrijd RKC - NAC moest ik denken aan Remco Evenepoel'

Gilze ontvangt Rijen, Baronie naar Bavel in districts­be­ker

26 september De loting voor de tweede ronde van de districtsbeker is verricht. De overgebleven teams krijgen in de tweede ronde gezelschap van de in de hoofdklasse uitkomende clubs. Zo ontvangt Bavel hoofdklasser Baronie, terwijl Victoria’03 bezoek krijgt van Halsteren.