Tiental van Terheijden geeft voorsprong weg tegen RFC, Waspik buigt achterstand om tegen WDS'19

zondag 4CEen 2-0-voorsprong verdween als sneeuw voor de zon toen Ruben Sibon van Terheijden met een tweede gele kaart kon vertrekken. RFC benutte de numerieke meerderheid voor de volle honderd procent, 2-4.SAB won thuis met 2-1 van het altijd moeilijk te bespelen DIA. Raamsdonk was de gelukkigste in het duel tegen Dussense Boys, 3-2. Right Oh won vrij eenvoudig in Wagenberg, 1-2. PCP had de pech dat RWB in de laatste minuut tot 2-2 terugkwam. Waspik had het moeilijk tegen WDS’19, maar won uiteindelijk wel met 2-1.