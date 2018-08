Tiental Dongen ten onder in Tiel

Interview Robert Braber moet nieuwe kruistocht Halsteren naar derde divisie leiden: 'Het doel? Promotie'

25 augustus Het was niet enkel rammelen aan de poort. De toegangsdeur werd hardhandig geforceerd. En bovenal, hij kraakte. Het geel-zwarte leger was opgerukt naar de laatste vijandelijke linie. In Oldenzaal had Halsteren de laatste slag moeten slaan in een oorlog die toegang naar de derde divisie verschafte.