Tiental BSC stuurt Rimboe terug naar de tekentafel: ‘Goede gevoel weer terug zien te vinden’

Zondag 4BBeide trainers hebben het kampioenschap al uit hun hoofd gezet maar toch was de derby tussen BSC en Rimboe nog een echte topper in de vierde klasse B. Met het oog op de nacompetitie waren de punten vooral voor BSC nog belangrijk. Rimboe is al verzekerd van deelname door het winnen van de eerste periode. Die urgentie was goed te zien bij de spelers van BSC, die hard moesten werken voor de 4-1 overwinning.

De sfeer zat er vanaf het begin al goed in op sportpark Vierhoeven. Het dameselftal van BSC, dat deze week zelf niet hoefde te spelen, verwelkomde de spelers met groene rookbommen bij het betreden van het veld. Toen de rook eenmaal was weggetrokken, zorgden de spelers op het veld nog niet gelijk voor vuurwerk. In de beginfase werd er goed verzorgd gevoetbald, maar dat leidde nog niet tot grote kansen.

Unicum

Na een klein half uur spelen zorgde Bram Kerstens uit een corner voor de 1-0 en Steven van Ginderen verdubbelde die score twee minuten later door de bal, na een fout in de verdediging van Rimboe, de kruising in te jagen. Daarna leek Rimboe verslagen en was het wachten op meer doelpunten van BSC. Dat leek te veranderen toen Marijnissen een rode kaart kreeg voor natrappen en BSC met tien man kwam te staan. Toch zorgde Kevin van Nassau voor rust nog voor de 3-0. Dat was een unicum, want voor Van Nassau was dit pas zijn derde doelpunt sinds de F-jeugd.

Volledig scherm Strijd was er genoeg tussen BSC en Rimboe. © peter van trijen/pix4profs

In de tweede helft probeerde Rimboe door de tien van BSC heen te voetballen maar er werd te weinig gecreëerd volgens trainer Yasin Cayir. ,,We waren toen wel de bovenliggende partij en hadden veel de bal, maar we zoeken te veel naar de moeilijke oplossing. Als we de bal wat meer rond laten gaan kunnen we ze misschien kapot spelen maar dat lukte nu niet.”

Teamprestatie

Vanaf de penaltystip werd het nog wel 3-1, maar het laatste woord was voor BSC: 4-1. De winnende trainer Bas Antens was trots op hoe zijn ploeg het in de tweede helft heeft gedaan. ,,We spraken na die rode kaart af met elkaar om compacter te gaan staan om in die eerste fase van de tweede helft geen tegendoelpunten te krijgen. Als we dat lang volhouden worden zij wat gehaaster en wordt het voor ons makkelijker om er af en toe uit te komen. Op die manier maakten we uiteindelijk ook de vierde goal. Het was een echte teamprestatie.”

Bij Rimboe moet trainer Yasin Cayir met zijn spelers terug naar de tekentafel. ,,We hebben na de wedstrijd gelijk met elkaar afgesproken dat we anders gaan spelen. Door onze periodetitel hebben we de ruimte om een andere manier van spelen te proberen. De laatste weken lijkt het steeds minder te worden dus voor de nacompetitie moeten we beter voor de dag komen.”

,,We moeten met zijn allen terug naar de basis. Nadat we periodekampioen geworden zijn lijkt het alsof er wat gemakzucht ingeslopen is. De scherpte ontbreekt en dat zien we de laatste weken vaker terug.” Met de nieuwe opstelling wil Rimboe dus met een schone lei beginnen met het oog op de nacompetitie. ,,Als we dan nog een paar keer kunnen winnen komt dat goede gevoel van het begin van de competitie wel weer terug.”

Volledig scherm BSC was blij met de zege op Rimboe. © peter van trijen/pix4profs