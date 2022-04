Tien treffers in treffen tussen WDS’19 en Raamsdonk, Terheijden maakt er vijf

Zondag 4CNaast de tien treffers in het duel tussen WDS'19 en Raamsdonk was er ook een vervelende blessure voor Dara Yet van WDS'19. Yet verdraaide in de 70e minuut zijn knieschijf, waardoor deze uit de kom schoot. Na een oponthoud van 40 minuten konden de laatste 20 minuten uitgespeeld worden. Noordhoek is met een goede reeks bezig, deze keer werd in Dussen met 0-1-gewonnen van de plaatselijke ‘Boys’.

Terheijden - Right-oh 5-2 (2-1). 1-0 Martin Mertens, 1-1 Daniek Maas, 2-1 Jaimy de Koning, 3-1 Jordi Wirken, 4-1 Ruben Sibon, 4-2 Siem van Velthoven, 5-2 Ferry Kools.

,,Dit was een terechte regelmatige overwinning voor ons. Bij een 4-1-tussenstand schiet Ferry Kools nog een penalty huizenhoog over. Gelukkig voor hem maakte hij het daarna met een treffer alsnog goed", knipoogde Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

,,Pas na de rode kaart van Bob van Schijndel waren we kansloos. Door de goals net voor en na rust lopen we achter de feiten aan. Na de 3-1-achterstand was het gedaan", berustte Right-oh-trainer Arno Gabriëls in de nederlaag.

VCW - SVC 0-0.

,,Dit hadden drie punten moeten zijn. Voor de rust kregenwe drie goede kansen, maar we benutten ze niet. Na de pauze werd er een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd en kopt Max van der Sanden een vrije bal naast. Al met al heel teleurstellend deze voetbalmiddag” gaf VCW-trainer Arjan Kwaaitaal aan.

,,Met dit gelijkspel zijn wij tevreden. Een 0-0-eindstand is in mijn ogen een terechte uitslag. Ondanks dat we vijf basisspelers misten kregen we toch wel enkele kansen”, zei SVC-trainer Joost Hulshof.

DIA - DIOZ 3-0 (2-0).1-0 Delvano van Bussel, 2-0 Remco Sluijk, 3-0 Nik van Oosterhout.

,,Dit was een welkome overwinning. Hoewel we zeven spelers misten hebben we niets weggeven. Eerder dit seizoen hadden we nog met 4-2 verloren van DIOZ. Mijn complimenten aan het team", zei DIA-trainer Erik van Rooij.

,,We hebben terecht verloren. Voor de pauze ging het nog wel, maar na de rust hebben we geen kans meer gekregen. We komen door een foutje achterin met 1-0 achter. Door twee mooie aanvallen loopt DIA vervolgens uit naar 3-0", zei DIOZ-trainer John van Aert.

Dussense Boys - Noordhoek 0-1 (0-1). 0-1 Finn van Huuksloot.

,,Dit is heel teleurstellend. Noordhoek bleek een gedegen tegenstander te zijn. We konden de rust in ons spel niet bewaren en daardoor kregen we ook geen mogelijkheden om te scoren.", zei Dussense Boys-trainer André Vos.

,,We zitten in een mooie flow. Als collectief stonden we vandaag weer sterk. In de tweede helft drong Dussen sterk aan, maar verder dan veel balbezit kwamen zij niet. De betere kansen waren voor ons”, keek winnend coach Jerry van Huuksloot terug op de wedstrijd.

WDS’19 - Raamsdonk 6-4 (5-2). 1-0 Ojani Muntslag, 2-0 Abdul Avci, 3-0 Bart van Eekelen, 4-0 Muntslag, 4-1 Jordi Vissers, 4-2 Mathijs Kerst, 5-2 A. Avci, 6-2 Cheyondre Richardson, 6-3 Luuk Nieuwensteeg (pen.), 6-4 Thomas Verhagen.

,,Behoudens de blessure van Dara Yet was het weer eens leuk oom trainer van WDS'19 te zijn. Dit was temeer omdat VCW en Raamsdonk punten morsten een belangrijke overwinning voor ons", zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij.

SAB - RFC 0-3 (0-1). 0-1 Jeroen Kouwenberg, 0-2 Melvin Blankers, 0-3 Joost Blom.

,,Bij ons viel vooral het goede spel van de 17-jarige Roy van Drunen op. Je zag duidelijk dat dit twee gehavende teams waren. Wel een verdiende overwinning voor ons", zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik.

,,Het ging gelukkig al weer een stuk beter dan vorige week”, waren de hoopvolle woorden van SAB-trainer Martijn Malinka.

DEVO - PCP 1-3 (0-3). 0-1 Achraf Mejout, 0-2 Huseyin Bayram, 0-3 Mouhcine Zerouali, 1-3 Youri de Veth (pen.).

,,We belonen ons niet voor de kansen die we krijgen. Het is bij ons steeds net niet. Dit is eigenlijk het verhaal van het hele seizoen”, zuchtte DEVO-trainer Ferry Jansen, die wel vond dat er bij PCP enkele hele goede voetballers rondliepen.

,,De eerste helft was goed van ons, maar na de 0-3-ruststand toen de wedstrijd feitelijk gespeeld was hebben we er een matig potje van gemaakt”, keek PCP-trainer Richard Hoogkamer terug.