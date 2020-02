Tien slotminuten komen Kruisland duur te staan, Cluzona geklopt door Madese Boys

zondag 2ETien minuten voor tijd hing er nog geen vuiltje aan de lucht voor Kruisland. De ploeg van trainer Bram Plomp stond met 3-2 achter en leek dicht bij de gelijkmaker. Vervolgens stortte het helemaal in en kreeg Kruisland in tien minuten tijd nog eens vier doelpunten om de oren in Prinsenbeek. Beek Vooruit won met 7-3. Koploper Cluzona miste opnieuw de scherpte en ging tegen Madese Boys onderuit.

Roosendaal - DESK 2-1 (1-0). 1-0 Levy Schotel, 1-1 Mounir Maamar, 2-1 Jur Uitdewilligen.

Roosendaal-trainer Peter Sweres was ondanks de winst eerlijk. “We zijn door het oog van de naald gekropen. Ondanks het feit dat DESK slechts drie punten heeft is het gewoon een goed voetballende ploeg”.

Cluzona - Madese Boys 2-4 (0-3). 0-1 Frank Pheninckx, 0-2 Mike de Bruijn, 0-3 Bjorn de Bruijn (pen.), 1-3 Ruben Maas, 2-3 Toon Jochems, 2-4 Jens Verschuren.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot miste scherpte bij zijn ploeg. “Net als vorige week. De eerste drie mogelijkheden voor Made gingen er in. Met een gelukje kwamen we vlak voor rust nog tot 2-3, vervolgens missen we een levensgrote kans op 3-3, waarna de 2-4 de beslissing bracht.” Madese Boys-trainer Dion Schuurmans roemde zijn ploeg. “Ondanks personele problemen wegens ziektes en blessures hebben we een geweldige teamprestatie geleverd.”

Beek Vooruit - Kruisland 7-3 (2-2) 1-0 Joost Schalk, 1-1 Aimen Hadjaissa, 2-1 Loek Schalk (pen.), 2-2 Ahmed Didi (pen.), 3-2 Flemming Oprel, 4-2 Joost Schalk, 4-3 Jeremy Goveia, 5-3 Jorn Sweres, 6-3 Joost Schalk, 7-3 Loek Schalk.

De wedstrijd is net een halfuur oud als Beek Vooruit-aanvaller Joost Schalk aan de rechterkant de diepte in wordt gestuurd. Schalk kijkt op, ziet tweelingbroer Loek in een kansrijke positie staan, waarna hij besluit snoeihard voor te zetten. Dat is buiten de aanstormende Caner Ok gerekend. De linksback krijgt de bal vol in het gelaat en gaat knock-out.

,,Ik zag even sterretjes, man”, vertelt Ok na afloop. ,,Ik had in de eerste seconden ook helemaal niet door dat ik een bal in mijn gezicht had gekregen. Gelukkig sprong ik op tijd waardoor ik snel door kon spelen.”

Volledig scherm Caner Ok ziet dat de bal niet volledig over de zijlijn gaat. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Kruisland heeft voor rust twee keer rap een antwoord tegen Beek Vooruit. Nadat Joost Schalk van dichtbij de openingstreffer heeft gescoord, krult Aimen Hadjaissa de bal enkele minuten later in de winkelhaak. Nog geen minuut na de benutte strafschop van Loek Schalk mag Kruisland het ook van elf meter proberen. Ahmed Didi, die de penalty zelf heeft versierd, gaat achter de bal staan en schiet de 2-2 binnen.

Volledig scherm Ahmed Didi heeft vanaf elf meter de 2-2 binnengeschoten. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Volledig scherm Oprel Flemming (links), hier in duel met Peter Gommeren, scoorde de 3-2 uit de kluts. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Bij Beek Vooruit waren de tweelingen andermaal van toegevoegde waarde. Waar Joost en Loek Schalk (beiden 27 jaar) zowel verbaal als met doelpunten nadrukkelijk aanwezig zijn, groeien de 22-jarige broers Teun en Joep Bulkmans steeds meer uit tot rustige sterkhouders in Prinsenbeek.

Volledig scherm Teun Bulkmans, hier in duel met Cheyondre Richardson, drukt samen met tweelingbroer Joep Bulkmans steeds meer zijn stempel op Beek Vooruit. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Na rust lijkt het publiek hetzelfde wedstrijdbeeld voorgeschoteld te krijgen. Kruisland valt aan, terwijl Beek Vooruit op de counter levensgevaarlijk is. Na vier gemiste corners van Kruisland valt het doelpunt uiteindelijk aan de andere kant. Uit de kluts schiet Flemming Oprel de 3-2 binnen. In een tijdsbestek van amper tien minuten tijd maken achtereenvolgens Joost Schalk (Beek Vooruit), Jeremy Goveia (Kruisland), Jorn Sweres, Joost Schalk en Loek Schalk (allen Beek Vooruit) er een bijzonder doelpuntrijke middag van.