Tiebosch uit Etten-Leur keert bij Goes terug op de Zeeuwse velden

Gianni Tiebosch speelt komend seizoen voor Goes. De middenvelder uit Etten-Leur, die in het seizoen 2018-2019 bij Hoek voetbalde, had zijn contract bij Stedoco eerder al met een jaar verlengd. Die overeenkomst is nu verbroken, waardoor Tiebosch de overstap naar Goes kan maken. Hij tekent voor twee jaar en is voor de ploeg van trainer Kevin Hollander de achtste nieuwe speler.

,,Er zijn privé wat zaken veranderd’’, legt Tiebosch uit. ,,Daarom heb ik Stedoco gevraagd of ik onder de contractverlenging uit kon. Daarna was ik er snel uit met Goes. Ik had in een eerder stadium ook al contact met de club gehad, toen ik weinig aan spelen toekwam. Nisant Jagernath, die van Halsteren naar Goes komt, ken ik ook goed. We komen uit dezelfde regio.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met Jelle Klap en Sven Mbikulu, nu spelers van Goes, hield Tiebosch contact na hun gezamenlijke tijd bij Hoek. ,,Ik zie Jelle nu bijna dagelijks, omdat we collega’s zijn’’, vertelt de middenvelder. ,,Dat heeft ook wel meegespeeld.’’ Tiebosch maakte namens Stedoco de laatste treffer van dit seizoen. Uitgerekend in en tegen Goes schoot hij een vrije trap achter doelman Matthew Lentink. Daarna werd de competitie vanwege het coronavirus stilgelegd. Stedoco was op dat moment koploper in de derde divisie, het spartelende Goes was de puntloze hekkensluiter.

Volledig scherm De Brabander in actie in het shirt van Hoek, in een thuiswedstrijd tegen Odin'59. © Peter Nicolai

Tiebosch: ,,Goes had het dit seizoen moeilijk. Ze willen iets nieuws opbouwen en iedereen weet dat het beter zal moeten. Ik heb er een goed gevoel bij.’’ De 24-jarige middenvelder is na keeper Finn Murre, Reza Maipauw, Sylvio Hage (allen Kloetinge), Julian van de Kreeke, Nishant Jagernath (beiden Halsteren), Quinten Brandenbarg (De Meern) en Lloyd Brandenbarg (DVSU) de achtste nieuwe speler. Goes is nu nog op zoek naar een spits.

Fouad Idabdelhay

Technische man Hugo Barends, die de selectie samenstelt, dacht vorige week Fouad Idabdelhay binnen te hebben. De oud-prof koos er echter voor om toch bij Halsteren te blijven. Van de huidige selectie van Goes hebben negen spelers aangegeven ook komend seizoen voor de derdedivisionist te spelen. Onder anderen doelman Brian Meulmeester (naar Arnemuiden), Thomas de Rijke (Kloetinge), Jesse Bank (Verenigde Staten) en Siebe Schets (Excelsior’31) trekken de deur in Goes achter zich dicht.