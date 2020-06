Tiebosch keert zonder profdebuut bij TOP Oss terug in het amateurvoetbal: ‘Geloof dat ik het had aangekund’

De droom van Gianni Tiebosch om het profvoetbal te halen, kwam uit met een transfer naar TOP Oss. Maar het werd niet de overstap waar de middenvelder op had gehoopt. Na een jaar zonder officieel debuut keert de 23-jarige voetballer uit Etten-Leur terug in het amateurvoetbal. Hij speelt volgend seizoen bij SteDoCo uit Hoornaar, in de zaterdag derde divisie.

De ster van Tiebosch was rijzende en de stappen omhoog volgden zich in razend tempo op. In vijf jaar ging de creatieve middenvelder van de derde klasse in het regionale amateurvoetbal naar het profvoetbal. Een jaar geleden rondde hij zijn droomtransfer van derdedivisionist HSV Hoek naar TOP Oss af en was hij ineens profvoetballer. Maar het succesverhaal kreeg geen passend vervolg.

Volledig scherm Gianni Tiebosch in het shirt van TOP Oss © TOP Oss

Leerzaam

,,Het was mooi om mee te maken. Leerzaam ook, natuurlijk, als je kijkt naar de jongens met wie je daar speelt en zes keer per week traint”, zegt Tiebosch over zijn jaar bij eerstedivisieclub TOP Oss. Na een moeizame overschrijving hoorde hij bij het merendeel van de wedstrijden bij de selectie, maar speelminuten in de competitie of in de beker, kreeg hij nooit. ,,Er waren wel momenten waarop ik dacht: het kan niet anders dan dat hij mij nu gaat brengen. Maar dat gebeurde niet. No hard feelings, ik heb respect voor de keuzes van de trainer, ook al ben ik het er niet mee eens”, blijft Tiebosch correct.

Volledig scherm Tiebosch in een oefenduel met RKC © BSR Agency

De Etten-Leurenaar, die eerder ook speelde bij Unitas’30, Rood-Wit en Baronie, had snel door dat hij niet in de plannen van de trainer voor kwam. ,,Maar je houdt in je achterhoofd: die kans kan altijd nog komen. Daar hoop je stiekem op, daarom geef je nooit op. Ik geloof ook zeker dat ik het had aangekund. Maar die kans is nooit gekomen.”

Niet geslaagd

Nu maakt hij een stap terug: van prof weer naar amateur. Dat is wel een ding, geeft Tiebosch toe. ,,Ik heb het idee dat ik niet geslaagd ben. Ik wil overal slagen, dat is me altijd gelukt, maar nu niet. Dat gevoel is lastig.” Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. ,,Ik heb geen moeite om die omschakeling weer te maken. Ik ben gewoon aan het werk, ga straks in de avonden trainen, ben samen gaan wonen en mijn vriendin is zwanger. Dat zijn zaken die doorslaggevend zijn geweest. Want ik had ook stages kunnen lopen bij andere profclubs, maar kies nu voor een stukje stabiliteit.”

Volledig scherm Tiebosch in het shirt van Hoek © Peter Nicolai

Ambities