Thomas Vergunst had ex-club Oosterhout pijn willen doen, Gilze na zege in rijtje koplopers

zondag 3BZonder zelf te spelen bleef Bavel gedeeld koploper in zondag 3B. Het verwelkomde TSV Gudok, EMMA en Gilze dat na zondagmiddag ook op tien punten staan. Be Ready leek in de slotminuten nog de zege mee naar huis te nemen, maar de tweede goal van ex-Oosterhout-spits Thomas Vergunst werd afgekeurd.

Irene’58 - Gilze 1-2 (1-1) 0-1 Willem van Eijck, 1-1 Jacco van Laarhoven, 1-2 Sander Oerlemans.

“Eigenlijk waren we tot de laatste tien minuten heer en meester,” vond Gilze-trainer Jeremy Buchly. “Pas laat was er druk van de kant van Irene'58. Puur omdat we vergaten de wedstrijd in het slot te gooien. Dat was het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten.” Irene'58-trainer Paul van Dijk had het vooral over de slotfase, waarin zijn Irene nog dicht bij de gelijkmaker was: “Als mijn ploeg dit wekelijks kan opbrengen, blijven we in de derde klasse.”

Groen Wit - Virtus 1-3 (1-2) 1-0 Guus van der Wolf, 1-1 Sebastian Stoop, 1-2 Omer Küçük, 1-3 Stoop.

“Ik zag geen overtuiging en geloof in een ommekeer. Het balbezit was er wel, maar geen rendement", aldus Groen Wit-trainer Martijn van Galen. Virtus-trainer Siwa Ken Aigbosuria zag zijn ploeg met de week groeien. “Per week winnen we in positiespel, de kansen werden benut. Het was goed voetbal van onze kant.”

UVV - Dubbeldam 1-1 (1-0) 1-0 Bart de Koning, 1-1 Kjeld Koster.

“Jammer dat we de winst laat in de wedstrijd uit handen gaven,” zei UVV'40-trainer Johan Gabriëls. “Maar ja, hij krulde die vrije trap ook fraai binnen. Ik vond wel, dat wij het meeste aanspraak op de winst mochten maken. Controle was er na de 1-0 en dan moet je eigenlijk doordrukken. Bij 2-0 zou de wedstrijd gespeeld zijn.”

Oosterhout - Be Ready 1-1 (1-0) 1-0 Kennith Kops, 1-1 Thomas Vergunst.

De gelijkmaker in de 86ste minuut was voor Thomas Vergunst reden voor een triomftocht, die hem langs alle spelers en een dolblije dug-out bracht. “Omdat ik eerder ook bij Oosterhout gevoetbald heb. Dan proeft zo’n goal extra lekker”, vertelde Vergunst. De tweede had hij erna nog liever goedgekeurd zien, maar de 1-2 zou Be Ready teveel hebben opgeleverd.

Oosterhout was de betere ploeg. De 1-0 voorsprong, die de ploeg via Kennith Kops in de 37ste minuut nam, was het resultaat van dat overwicht. Maar erna stokte de scoringsdrang. Zeker na rust liet Oosterhout opgelegde kansen op 2-0 liggen. “We vergaten de wedstrijd in het slot te gooien", baalde Oosterhout-trainer Richard van Gils.

Vergunst had de 1-1 ook eerder kunnen maken. Pal voor rust veranderde arbiter Verkoeijen uit Vlijmen bij een Be Ready-aanval de bal van richting. “Scheidsrechterbal”, oordeelde de leidsman. Prompt haalde Vergunst uit en volleerde hij vanaf 25 meter keihard op de kruising. Een merkwaardige situatie, al had de scheidsrechter volgens de regels een eventueel doelpunt moeten afkeuren.