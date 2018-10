Thomas Schilders aan kop in Zilveren Schoen-klassement

AMATEURVOETBALBYTES Wondergoal Beugels­dijk, een vliegende speler en veel penalty's

1 oktober Tommie 'Rustaaagh' Beugelsdijk bracht deze week een bezoek aan het amateurvoetbal in Brabant en liet even zien dat hij meer kan dan verdedigen. Dit en meer in de amateurvoetbalbytes van dit weekend.