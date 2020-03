Thomas Marijnissen wil bij ASWH volgende stap zetten: ‘Klaar voor terugkeer in het profvoetbal’

Het verhaal van Thomas Marijnissen is bekend. Hij gold als groot talent in de jeugdopleiding van NAC en maakte zelfs drie keer de voorbereiding mee met het eerste team. Persoonlijk leed gooide de deur naar de eredivisie echter keihard dicht. Voetbal voelde als verplichting, hij kon niet meer en stopte in 2017 met voetbal. In 2018 keerde hij terug in de voetballerij, bij de amateurs van Rood-Wit uit Sint Willebrord. Hij hervond het plezier. Via het Belgische Zwarte Leeuw belandde hij dit seizoen bij Halsteren. Bij de hoofdklasser heeft de linksbuiten er alweer elf in liggen. Marijnissen vindt het tijd voor een nieuwe stap.