Tholense Boys wint bij terugkeer spitsenduo, Seolto vergeet te winnen bij Duivelan

Tholense Boys-De Fendert 2-1 (0-0) 0-1 Siem Rijnberg, 1-1 Koen Nieuwkoop, 2-1 Dave den Boef. Rood (2x geel) Dave den Boef (Tholense Boys)

Tholense Boys-trainer Kees de Rooij was blij met de rentree van Dave den Boef en Koen Nieuwkoop. ,,We hadden meer dreiging voor de goal dan in voorgaande wedstrijden. Maar je merkt ook dat het voor die jongens nog vroeg is.’’ André Maas had als coach van De Fendert een niet gegeven penalty gezien, na een overtreding op Niels de Ruiter. ,,In de eerste minuut al.’’ In de ultieme slotfase was Serge Palings met een kopbal dichtbij de gelijkmaker en hield doelman David Niepce de overwinning vast. Maas was teleurgesteld. ,,Je weet dat Tholen voetballend beter is, maar we hadden een punt mee kunnen nemen.’’

Duiveland-Seolto 1-1 (0-0) 0-1 Justin Konings, 1-1 Luuk van Duijn.

Invaller Yannick van Niekerk werd volgens Seolto-coach Jack Beusenberg tot twee keer toe een strafschop onthouden en Thomas van der Wal miste in de slotfase een opgelegde kans. ,,We hadden moeten winnen’’, vond Beusenberg. ,,Maar we komen weer een puntje dichter bij onze concurrenten.’’

Noad’67-WHS 2-1 (0-1) 0-1 Joost van Dijke, 1-1 (pen.) Frank den Engelsman, 2-1 Tom de Ruijter.

De rake kopbal van Joost van Dijke op slag van rust was een magere afspiegeling van de krachtsverhouding. Kort na de hervatting ging de bal op de stip, na een vermeende overtreding op Frank den Engelsman. Het slachtoffer benutte zelf de strafschop: 1-1. Uit het niets schoof vervolgens Tom de Ruijter de winnende treffer binnen, na een steekpass uit het achterveld: 2-1. Het aandringende WHS was met invaller Leroy Hage en Joost van Dijke nog twee keer dicht bij de gelijkmaker. Noad-trainer Perry Snoep glunderde van oor tot oor. ,,We pakken dit seizoen zes punten van WHS. Dat is een droom die uitkomt.’’ WHS-trainer Leon de Witte had de ontknoping heel anders beleefd. ,,Tot die onterechte penalty was er voor ons niks aan de hand. We hadden het voor rust al moeten beslissen.’’

Klundert-Kogelvangers 0-4 (0-2) 0-1 Daan Oudhof, 0-2 (pen.) Sven Moerland, 0-3 Daan Oudhof, 0-4 Nicky Messer.

Met een schitterende omhaal opende Daan Oudhof in de openingsfase de score: 0-1. Klundert kwam de klap van die vroege treffer niet meer te boven en zag de ploeg uit Willemstad in het zicht van de rust verder afstand nemen, na een met een penalty bestrafte overtreding op Robert Braber. Sven Moerland benutte de elfmetertrap: 0-2. In de tweede helft zorgden Oudhof en Nicky Messer voor de 0-4 zege. Assistent-coach René Opschoor was tevreden. ,,We speelden een gedegen wedstijd en doen goede zaken in de subtop.’’

ZSC’62-Halsteren 0-5 (0-2) 0-1 Mike de Nijs, 0-2 Thom Luijkx, 0-3 Roy van Gils, 0-4 Roy van Gils, 0-5 Josh Ernest.

Halsteren-coach Remco van Haaren had zijn team gewaarschuwd voor onderschatting, na het doordeweekse bekersucces tegen Baronie. De boodschap was aangekomen. ,,Het liep zoals we gehoopt en gedacht hadden.’’ Gezien het aantal kansen was de 0-5 nog een bescheiden score. ,,Maar dat nemen we voor lief.’’