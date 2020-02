Tholense Boys profiteert niet van misstap Halsteren, Seolto begint aan houdini-act

zaterdag 3BHalsteren struikelde in eigen huis onverwacht tegen laagvlieger De Jonge Spartaan: 0-2. Tholense Boys, dat zowel in de ranglijst als in de strijd om de tweede periodetitel uitstekende zaken kon doen, speelde gelijk tegen Noad'67 en zag zo de kansen op het nacompetitieticket vervliegen. Onderin zorgde Seolto voor een verrassing door met 3-0 te winnen van Krabbendijke.

Halsteren - De Jonge Spartaan 0-2 (0-0) 0-1 en 0-2 Steven Oosthoek.

Halsteren-coach Remco van Haaren probeerde de onverwachte nederlaag te relativeren. ,,Dit was zo'n wedstrijd die een paar keer per seizoen tussen zitten. We hadden nog wel een uur kunnen voetballen en ook dan zouden we niet hebben gescoord. Alles zat tegen.”

In het tweede bedrijf liep Halsteren in het mes van de op de counter loerende bezoekers. ,,Die jongens waren hier niet naar toe gekomen om te voetballen. Ze schoten de bal twee keer naar voren en twee keer was het raak”, baalde Van Haaren. Op het einde gooide Halsteren alles open en voorkwam doelman Ronald van Leeuwen met goede reddingen een grotere nederlaag.

Den Bommel - Klundert 0-0 (0-0).

Klundert was nog het dichtst bij de winst. Voor rust werd Jeffrey van Wingerden een strafschop onthouden nadat hij de keeper omspeelde en tegen de vlakte werd gewerkt. ,,De striemen stonden op zijn been", vertelde Klundert-trainer Marco van Dijnsen na afloop. Aan de overkant wist Klundert de gevaarlijke spitsen van de thuisclub in bedwang te houden.

Tholense Boys - Noad’67 2-2 (2-2) 0-1 Rob den Engelsman, 1-1 Lennard Marsman, 1-2 Frank den Engelsman, 2-2 Wilmer Kousemaker (pen.).

Standaardsituaties bepaalden de score in Tholen. Al vroeg in de wedstrijd kopte de vrijstaande Rob den Engelsman uit een hoekschop de 0-1 binnen. Halverwege de eerste helft zorgde Tholense Boys-speler Lennard Marsman met het hoofd voor de gelijkmaker, eveneens uit een hoekschop. Kort daarop legde Noad'67-aanvoerder Frank den Engelsman een vrije trap schitterend in de kruising: 1-2. Op slag van rust ging de bal op de stip, na een vermeende overtreding van de Noad'67-doelman Pjotr Mosselman. Wilmer Kousemaker benutte het buitenkansje: 2-2.

Tholense Boys-trainer Kees de Rooij noemde zijn ploeg aanvallend onmachtig. ,,We kwamen moeilijk tot scoren en gaven de doelpunten van de tegenstander cadeau.” Noad'67-trainer Perry Snoep was blij met het punt. ,,Na rust was het voor ons vooral een kwestie van tegenhouden.”

Kogelvangers - WHS 0-1 (0-1). 0-1 Peter Hage.

Peter Hage zorgde tien minuten voor rust voor de verdiende voorsprong. WHS liet in het eerste bedrijf nog zeker vier kansen onbenut. Kort na rust mocht Roel de Nijs alweer vertrekken wegens zijn tweede gele kaart. Zelfs met de numerieke minderheid waren volgens coach Leon de Witte de beste kansen voor WHS.

Seolto - Krabbendijke 3-0 (1-0) 1-0 Emre Bardakci, 2-0 Justin Konings, 3-0 Rowan Pruijsers.

Seolto-coach Jack Beusenberg begint te geloven in een houdini-act van zijn ploeg: ,,In voetbal zijn gekkere dingen gebeurd", vertelde Beusenberg. Rechtsbuiten Emre Bardacki kopte voor rust van dichtbij de 1-0 binnen. De ingevallen Justin Konings zorgde voor de 2-0. ,,Zijn schouder schoot pas nog uit de kom. Hij wilde, ingetapet en al, per se spelen.” Rowan Pruijsers gooide de partij definitief in het slot: 3-0. Na de zege ging Seolto met drie punten op zak uit eten bij een Grieks restaurant.

De Fendert - ZSC’62 1-2 (0-2). 0-1 en 0-2 Robin Provoost, 1-2 Niels de Ruiter.

De Fendert-trainer André Maas wees naar persoonlijke fouten als belangrijkste oorzaak voor de 1-2-nederlaag tegen ZSC'62. ,,We gaven voor rust zoveel ruimte weg. Daarmee speelden we hun snelle spitsen precies in de kaart. We hadden het geluk dat het toen bij twee tegendoelpunten bleef.” Na rust bracht Niels de Ruiter de thuisclub al snel dichterbij. De Fendert-spits Serge Palings claimde tevergeefs een strafschop nadat hij bij het wegdraaien werd vastgepakt. ,,We speelden matig. De zorgen nemen toe”, stelde Maas realistisch vast.

Prinsenland - Duiveland 1-3 (0-1). 0-1 Donny van Dongen, 1-1 Danny Verhoeven, 1-2 Luuk van Duijn, 1-3 Jordi Wesdorp.

In de slotfase kreeg Prinsenland het deksel op de neus. De ploeg van trainer Natalino Storelli ging na de gelijkmaker van Danny Verhoeven geloven in het maximale resultaat en gaf daarbij teveel ruimte weg. Twee rake counters bezegelen het lot van de thuisclub: 1-3.