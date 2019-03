Tholense Boys pakt belangrijke driepunter in slotfase

Youri Boudou had de Tholenaren al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gezet. Michael Schot miste in het zicht van de rust een open kans op een ruimere marge. In de extra tijd van de eerste helft kwam Axel langszij: 1-1. Met de wind in de rug namen de Zeeuws-Vlamingen in het tweede bedrijf zelfs een voorsprong. In de slotfase toonden de Tholenaren veerkracht. De Nijs: ,,Deze zege is natuurlijk belangrijk voor de ranglijst maar meer nog voor de moraal.’’