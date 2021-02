Tholense Boys legt Arie van der Zouwen voor twee jaar vast: ‘De gedroomde kandidaat’

Tholense Boys was op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat de huidige trainer Kees de Rooij had aangegeven na het seizoen te vertrekken. Na een grondige zoektocht is de club bij Van der Zouwen uitgekomen. ,,De gedroomde kandidaat’’, zegt het bestuur van Tholense Boys in een statement.

Voor Van der Zouwen wordt het zijn derde klus in Zeeland. Hij stond eerder aan het roer bij Kloetinge en het Zierikzeese MZC'11. Buiten de provincie was de ervaren trainer onder meer werkzaam bij ASWH, VVGZ, Dongen, Barendrecht en in de jeugd van Feyenoord.

Tholense Boys strikt met Van der Zouwen bovendien een trainer met ervaring in het buitenland. Hij was in het verleden bondscoach van Hongkong, assistent van Jo Bonfrère bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten en bij die club na het ontslag van Bonfrère ook interim-coach.