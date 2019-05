Tholense Boys gaat nacompetitie in

Door dat resultaat bleef de formatie van Erwin de Nijs één punt boven de fatale streep en wordt Prinsenland de tegenstander in de eerste ronde van de nacompetitie. De Boys kwamen al snel achter, na zwak ingrijpen bij een ingooi van de bezoekers.

Youri Boudou zorgde voor nieuwe hoop, door kort daarop van afstand de 1-1 in de verre hoek te kegelen. Nog in het eerste kwartier werd het 1-2, uit een door doelman David Niepce domveroorzaakte penalty. Na de pauze stopte Niepce een strafschop, toegekend na een overtreding van door Bram van de Sande. In de extra tijd maakte Sander van ’t Hof (ex-WHS en ex-Smerdiek) de beslissende 1-3.