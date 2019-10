Tholense Boys en Halsteren maken geen fout in aanloop naar topper, Noad'67 wint Thoolse derby

zaterdag 3BZowel Halsteren als Tholense Boys pakten zonder al te veel moeite de volle winst. Komende zaterdag treffen beide toppers elkaar in Tholen. De andere Thoolse ploegen in zaterdag 3B, WHS en Noad’67, ontmoetten elkaar in Sint-Annaland waarbij de gasten er met de volle buit vandoor gingen. Een vrije trap van Joost de Witte was voldoende voor drie broodnodige punten voor de ploeg van trainer Perry Snoep.

Halsteren - Seolto 5-0 (2-0) 1-0 Mike de Nijs, 2-0 Mike de Nijs, 3-0 Toine van Mechelen, 4-0 Youri van Campenhout (e.d.), 5-0 Thom Luyks.

Binnen drie minuten leidde de thuisclub met 2-0, tot woede van Seolto-coach Jack Beusenberg. ,,De gemaakte afspraken bleken aan dovemansoren gericht.’’ Halsteren-trainer Remco van Haaren legde de bliksemstart anders uit: ,,We begonnen gewoon sterk. Gaandeweg de eerste helft verslapte het bij ons.’’

Klundert - Den Bommel 1-0 (1-0) 1-0 Jeffrey van Wingerden.

Jeffrey van Wingerden werd matchwinnaar, na opnieuw een assist van Rijk van de Reijt. In de tweede helft zag Martin de Ruiter, die Klundert-trainer Marco van Dijnsen verving, zijn team vooral veel kansen missen. Ook raakte Klundert nog twee keer de paal. ,,We vergaten om de partij eerder te beslissen", aldus De Ruiter.

Kogelvangers - Jonge Spartaan 2-2 (0-0) 0-1 Steven Oosthoek, 1-1 Koen Knook, 1-2 Koen Vervloet, 2-2 Jelle Knook.

Kogelvangers kreeg het initiatief in de schoot geworpen maar speelde lange tijd in een te laag tempo. Bovendien bleek de ploeg uit Middelharnis levensgevaarlijk in de omschakeling. Pas ver in blessuretijd kwam de gelijkmaker van Jelle Knook op het bord. Assistent-trainer René Opschoor (Kogelvangers) was blij dat in ieder geval nog een punt werd gered. ,,Het was matig van onze kant.’’

Krabbendijke - Prinsenland 2-2 (0-1) 0-1 Joey Loonstijn, 0-2 Rico Henriëtta, 1-2 Pierre Borgo, 2-2 Elco Jansen (pen.) 2-2.

Prinsenland-coach Natalino Storelli zag zijn team de winst in het laatste kwartier echter uit handen geven. ,,Ineens vergeten we alle gemaakte afspraken. Een dure les.’’

De Fendert - Tholense Boys 1-4 (1-2) 0-1 Yoeri Boudou, 1-1, Mitchell Schilperoord (pen.), 1-2 Matthijs van Stee, 1-3 en 1-4 Raymond ten Voorden.

Tholense Boys-trainer Kees de Rooij was tevreden met de zege en de vier goals van zijn vaak moeilijk scorende ploeg. ,,We moesten het spel maken en dat deden we goed.’’

WHS - Noad'67 0-1 (0-1) 0-1 Joost de Witte.

Noad’67 kende een vliegende start in Sint-Annaland. Bij de eerste aanval redde WHS-goalie Armando de Witte met de vingertoppen een inzet van Joost de Witte. Even later tikte de keeper van de thuisclub een schuiver van de opgerukte Marvin Quist naast. Na zeven minuten kwam de inglijdende Armin Geense een teenlengte tekort om een voorzet van Joost de Witte te verzilveren.

Na ruim een kwartier kwamen de gasten toch op voorsprong dankzij een rake vrije trap van Joost de Witte: 0-1. WHS-coach Leon de Witte was boos over de zwakke opening van zijn ploeg. ,,Als je vanaf de start zo weinig arbeid levert en er zo weinig energie in steekt, is het lastig om de wedstrijd nog om te draaien.’’

Pas na de pauze kwam WHS gevaarlijk opzetten zonder dat het veel uitgespeelde kansen wist te creëren. Noad'67-doelman Pjotr Mosselman redde stijlvol bij een doelpoging van Jasper Gunter, het beste moment van de ploeg uit Sint Annaland. Aan de overkant werd een schot van Tom de Ruijter van de lijn gekopt.

In de slotminuut leek WHS door een vrije trap van Jeremy de Witte alsnog een punt te pakken, zij het niet dat Mosselman naar de kruising zweefde en de bal tot hoekschop verwerkte. Noad'67-trainer Perry Snoep was blij met de drie punten. ,,WHS was voetballend verder dan wij. Dan moest je scherp beginnen en dat deden we. Met wat meer rust voorin hadden we het eerder kunnen beslissen.’’