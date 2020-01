Thimo Rottier kopt WVV’67 voorbij METO tijdens Woensdrechtse derby

Van The States naar De Warande: Joury den Boogert is terug bij TSC

9:21 Het is toch even wat anders: een uitwedstrijd spelen op tien uur rijden tegen ­Emmanuel University of tien minuten in de auto naar Rijen. Joury den Boogert maakt een avontuurlijk voetbaljaar door. De 21-jarige vleugelaanvaller kreeg afgelopen zomer een studiebeurs om in Amerikaans niemandsland bij Chowan University te gaan spelen.