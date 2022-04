Thijs ‘t Hooft de gevierde man bij Zwaluwe, ONI plakt er nog maar eens een zege aan vast

Zaterdag derde klasse B

Zwaluwe - Tholense Boys 3-0 (2-0). 1-0 Melvin Visseren, 2-0 en 3-0 Thijs ‘t Hooft.

,,We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. We zijn geen moment in de problemen gekomen”, constateerde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg tevreden. ,,Na de rust begon Tholense Boys met een offensief, maar ze kwamen er nooit echt doorheen. Toen we de 3-0 maakten was het gespeeld.”

De rood-witten moesten het doen zonder aanvoerder Pim Schonk. ,,En dat is een gemis voor onze ploeg, maar dat hebben we met z’n allen heel goed opgevangen.”

Zwaluwe kwam op voorsprong na een mooie aanval waarbij Thijs ‘t Hooft de bal voorzette en Melvin Visseren geweldig binnenkopte. ,,Een spelpatroon waar we veel op oefenen”, vertelde Beusenberg.

‘t Hooft werd vervolgens matchwinner door ook de 2-0 en 3-0 te scoren. ,Een lange bal van onze keeper werd door hen niet goed ingeschat. Thijs omspeelde vervolgens een verdediger en de doelman. De 3-0 was een corner die hij ineens binnen schoot. De wind hielp een klein beetje mee”, beschreef Beusenberg de doelpunten. ,,We hadden een grotere score neer kunnen zetten, maar we werden soms wat overmoedig.”

Tholense Boy is nog niet in veilige haven. De verliezende coach Arie van der Zouwen sprak van een zure middag. ,,We geven nul kansen weg en toch verliezen we dik.’’ De Thoolse aanvallers Youri Boudou en Matthijs van Stee werden aan banden gelegd door het fysiek sterke Zwaluwe. ,,Die jongens hadden moeite om los te komen. We konden niet bijten.’’ Ook het zware programma begint bij de Boys zijn tol te eisen. Van der Zouwen moest maar liefst vijf keer wisselen, steeds na blessures en pijntjes.

Halsteren-Prinsenland 1-1 (0-1) 0-1 Armando de Bruijn, 1-1 Tom de Bonte.

Pas in de extra tijd kwam Halsteren in het wanhoopsoffensief op gelijke hoogte, dankzij de fysiek sterke Tom de Bonte. Voor de pauze had Armando de Bruijn na een hoekschop Prinsenland op voorsprong gezet. Zoals vaker liet de ploeg van Nataliono Storelli daarna goede kansen op een ruimere voorsprong onbenut, om op het einde het deksel op de neus te krijgen. Storelli was trots op zijn ploeg. ,,De jongens hebben het perfect gedaan, op het scoren na. Dat is een kwestie van ervaring en slimheid.’’

Klundert-De Fendert 2-0 (1-0) Jeffrey van Wingerden, 2-0 Ramon Frijters.

De thuisclub nam de leiding uit een hoekschop via Jeffrey van Wingerden, waarbij een verdediger van de bezoekers het laatste zetje leek te geven. Op aangeven van Van Wingerden zorgde Ramon Frijters nog voor de rust voor de veilige 2-0 voorsprong. De Fendert kon nauwelijks een vuist maken en mocht niet klagen dan Klundert kansen op een hogere score om zeep wist te brengen. De winnende coach Marco van Dijnsen was niettemin tevreden. ,,We waren collectief sterk, maar we hadden het iets eerder moeten beslissen.’’

Duiveland-Noad’67 1-2 (0-1) 0-1 (pen.) Frank den Engelsman, 1-1 Robbert de Bruine, 1-2 Frank den Engelsman.

Onderin neemt de spanning toe, na de cruciale 1-2 zege van Noad’67 bij de directe concurrent Duiveland. Na een kwartier ging de bal op de stip, bij een overtreding op Armin Geense. Frank den Engelsman benutte de strafschop en gaf daarmee Noad hoop op een goed resultaat. In het zicht van de rust waren Leen IJzelenberg en Dylan van Klinken voor de thuisclub dicht bij de gelijkmaker. Onmiddellijk na de hervatting was het wel raak, met Robbert de Bruine die toesloeg na een aanval over de linkerkant: 1-1.

De vreugde in Oosterland was echter van korte duur. Aan de overkant maakte Frank den Engelsman zich vrij met een individuele actie, waarbij de Duiveland-verdedigers lijdzaam toekeken: 1-2. De thuisclub viel daarna verwoed aan en had pech bij een pegel van Robbert de Bruine op de lat. Aan de overkant vergat Noad bij counters om de partij definitief in het slot te gooien. De Fliplandse coach René Scholts was blij met de zege. ,,Vandaag moest het gebeuren.’

Kapelle-Seolto 0-1 (0-1) 0-1 Thomas van der Wal.

De onder druk gezette Lodewijck Vogelzang speelde na ruim een kwartier op het slechte veld ongelukkig terug, met Thomas van der Wal op het vinkentouw: 0-1. Het zonder sterkhouder Reinier Goedemondt aangetreden Kapelle kon daarna nauwelijks potten breken.

Seolto-coach Frans Ceton noemde dat de verdienste van zijn ploeg. ,,We staken er veel energie in, met steeds goede druk naar voren. Daardoor kwamen we ook vroeg op voorsprong.’’ In de slotfase werd de Zeeuwse gelijkmaker van Jasper Vink vanwege vermeend buitenspel afgekeurd. Volgens Ceton had zijn team het nooit zo ver moeten laten komen. ,,We kregen zoveel goede kansen om het eerder te beslissen. Doe je dat, dan speel je een stuk relaxter.’’

Kogelvangers-ZSC’62 1-0 (0-0) 1-0 Youri van Laarhoven 1-0. Rood: Pascal Ekelmans (Kogelvangers). Rood (2x geel) Ralph van Gent (ZSC’62).

Kogelvangers deed in de subtop goede zaken met een 1-0 overwinning op ZSC’62, ook een ploeg die aast op de vierde plaats. Het duurde een uur, voordat Youri van Laarhoven na doorkoppen van Daan Oudhof de score opende: 1-0. Dat mocht volgens assistent-coach René Opschoor gerust een wonder worden genoemd.

,,We waren de betere ploeg en kregen voor rust al de nodige kansen. Het vizier stond bij ons echter niet op scherp.’’ Met de voorsprong op het bord werd Kogelvangers nonchalanter. ,,We waren slordig aan de bal’’, vond Opschoor. Invaller Pascal Ekelmans kreeg direct rood wegens een natrappende beweging. Ook de Zeeuwen eindigden met tien man, na een tweede gele kaart voor Ralph van Gent.

WHS-Krabbendijke 0-1 (0-0) 0-1 (e.d.) Joost van Dijke.

WHS leed onverwacht de eerste nederlaag van het seizoen. Staartploeg Krabbendijke won verdiend op de Waaje: 0-1. De verrassende zege voor Krabbendijke was ronduit verdiend, vond ook WHS-coach Leon de Witte. ,,We hadden nog een hele dag door kunnen voetballen, zonder doelpunten. Elke tweede bal was voor hen en wij waren gewoon niet scherp genoeg.’’

Pas in het zicht van de rust waren er goede mogelijkheden voor Jasper Gunter. Kort na rust nam Krabbendijke brutaal de leiding, na een actie van Joël Nieuwenhuize die zijn strakke voorzet door Joost van Dijke in eigen doel zag worden gewerkt: 0-1. In het wanhoopsoffensief van de lijstaanvoerder werden de ruimten aan de overkant steeds groter, zonder dat de bezoekers daarvan wisten te profiteren.

Danny Weber probeerde het zelfs vanaf de middenlijn en raakte de lat. Een meevaller voor WHS was de rentree na rust van de met een gebroken teen spelende Wout den Engelsman. De lijstaanvoerder komt op paasmaandag alweer in actie, bij Klundert. Coach De Witte hoopt dat zijn team dan meer bij de les is. ,,Als je zo gemakzuchtig bent als wij vandaag, win je niet veel.’’

Zaterdag derde klasse D

BZC’14 - ONI 0-4 (0-2). 0-1 Niels Fioole, 0-2 Jorg Blom, 0-3 Jelle Horsten, 0-4 Rick Fioole (pen.).

Sinds de winterstop is ONI al ongeslagen. Na vier overwinningen en vijf gelijke spelen staat er een goede reeks. ,,Maar we mogen pas gaan dromen als we ook tegen de bovenste ploegen punten pakken.”

,,Het was een eenvoudige overwinning. We waren simpelweg veel beter”, vertelde ONI-coach Mark Kroese. ,,Voor rust hadden we veel verder uit kunnen lopen, dat laten we na en dan blijft het lang een wedstrijd.” ONI speelde een goede eerste helft en scoorde mooie doelpunten na goede aanvallen. ,,Na de pauze was het een heel matige wedstrijd. Wij hoefden niet meer en zij konden niets”, vertelde Kroese. ,,Doordat we in de slotfase nog twee keer scoren zetten we nog een goede uitslag neer.”

Dromen van meer dan een klassering in de middenmoot doet de ploeg uit ‘s Gravenmoer nog niet. ,,Want dan moeten we eerst van de bovenste ploegen gaan winnen”, vindt Kroese. ,,Komende week mogen we het tegen GDC laten zien.”