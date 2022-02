Theater, ruzie, opstootjes en botte overtredingen: De Fendert wint burenruzie in turbulent duel

Na het doven van het laatste binnenbrandje wisten ook beide aanvoerders niet hoe de partij zo had kunnen escaleren. ,,Vanaf het eerste moment voelde iedereen zich op de teentjes getrapt’’, vond Kogelvangers-captain Sven Moerland. Passie hoort volgens Bryan Krijnen, de aanvoerder van de bezoekers, bij het duel tussen beide erfvijanden. ,,We hebben de voorbije weken fanatiek getraind en dat zag je in de wedstrijd terug. Bijna elk duel was voor ons.’’