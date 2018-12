The White Boys Poolse trots van Waspik-Boven, Gloria UC geklopt

zondag 3B SCO-doel­man Van Roon scoort vanuit uittrap, TSC medekoplo­per

20:51 Doelman Liam van Roon was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de gelijkmaker van SCO. In de eerste helft belandde een uittrap van Van Roon over alles en iedereen heen in het doel van Bavel. Desondanks verloor SCO in het gelijknamige dorp met 5-2.