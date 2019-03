The White Boys pakt eerste punt van 2019, OVV’67 na half uur gestaakt

zondag derde divisie Dongen houdt stand in Heemskerk en wint eerste duel in 2019

16:33 Het was nog even billenknijpen voor Dongen, maar de eerste overwinning in 2019 is eindelijk een feit. In het Noord-Hollandse Heemskerk werd thuisploeg ADO’20 met 1-2 aan de kant geschoven. Het intikkertje van Rémon Koenen vlak voor tijd bleek goud waard.