The White Boys onderuit bij terugkeer, OVV'67 - Gloria UC afgelast

The White Boys - SVSOS 1-2 (1-0).

Voorzitter Nol Kemmeren is er blij mee. "Op zondagmiddag kun je weer naar het voetballen. Ondanks het bar slechte weer was er aardig wat volk. En we hebben vooral in de eerste helft goed gevoetbald. Wie er gescoord heeft? Weet ik niet, ze waren al snel weg. Een groot deel moest kennelijk gaan werken."