The White Boys komt niet opdagen, OVV'67 ziet hekkensluiter naderen

OVV’67 - SVSOS 1-3 (0-2) 0-1 en 0-2 Gijs van Oort, 1-2 Jimmy van Endschot, 1-3 Van Oort.

,,Tijdens de rust ben ik de kleedkamer uitgelopen en heb ik tegen mijn spelers gezegd dat ze ‘het maar moesten uitzoeken’. Ik had geen oplossing of gepast advies voor ons fantasieloze spel. Die uitspraken hebben wel geholpen, de tweede helft zijn we beter gaan spelen en dwongen we veel meer af. De derde tegentreffer was het deksel op de neus’', gaf een openhartige OVV’67-trainer Piet Gabriëls aan.