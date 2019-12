The White Boys heeft geen grip op Roel Jongenelis, Max van Wijnen schiet Gloria UC naar koppositie

Overzicht | Internos pakt periodeti­tel, Halsteren laat weinig heel van Prinsen­land

7 december Internos doet wat het moest doen tegen DVO'60 en won betrekkelijk eenvoudig met 0-4. Het was ruim voldoende voor de eerste periodetitel in de vierde klasse, waarin de ploeg van trainer Erik Nijssen nu zes verliespunten voorstaat op runner-up Vrederust. De club uit Halsteren sprong op haar beurt over VVC'68 heen.