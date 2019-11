The White Boys geeft ruime voorsprong uit handen, dichter bij punt was Advendo nog niet

zondag 3A Tobias Bas krijgt al na dertig tellen rood, RBC moet wachten op resultaat Zundert - Hoeven

19:16 Hoeven is niet langer ongeslagen. Tegen MOC’17 ging de laatste hoop op de periodetitel in rook op. RBC moet voor diezelfde periode hopen op puntenverlies van Zundert, dat volgende week inhaalt tegen Hoeven. VVR-aanvaller Tobias Bas zat ruim honderd kilometer in de bus van Rijsbergen naar Philippine. Zijn invalbeurt duurde niet eens één minuut. Bij zijn eerste duel kreeg Bas rood.