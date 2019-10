The White Boys deelt koppositie na roerige week, DVVC klopt OVV'67 in vermakelijke derby

zondag 5BEr was deze week veel te doen rond The White Boys. Op sportief gebied ging de ploeg van trainer Theo Lucius vrolijk verder met winnen. Ditmaal werd SVG met 0-5 verslagen. Bij Advendo neemt het aantal tegendoelpunten met de week af. De burenruzie tussen OVV'67 en DVVC werd door de ploeg uit Dongen over de streep getrokken.

TVC Breda - FC Drunen 3-2 (2-1). 0-1 Eren Mert (pen.), 1-1 Jeroen Ooms, 2-1 Willino van Venrooy, 2-2 Mert, 3-2 Van Venrooy.

“Een hectische wedstrijd waarin de emotie na de afgekeurde 2-2 bij FC Drunen een hoofdrol speelde. De scheidsrechter deed het in mijn ogen uitstekend’', vertelde TVC Breda-trainer Nijs Kivits.

Advendo - Molenschot 0-6 (0-2). 0-1 Rick van Oosterwijck, 0-2 Nick van Oosterwijck, 0-3 Dave Boemaars, 0-4 Milan Nuiten, 0-5 N. van Oosterwijck, 0-6 Sten Kerremans.

“Onze slechte wedstrijd tot nu toe, toch zes goals gemaakt. Grote compliment aan trainer Frans van Duuren en Advendo. Ze blijven gewoon voetballen en sportief partij bieden”, complimenteerde Molenschot-trainer Brian Piris de tegenstander.

TPO - Neerlandia’31 1-2 (0-1). 0-1 Sjef Verhulst, 1-1 Cor IJzermans, 1-2 Joas Leinders.

“Geen beste wedstrijd van onze kant. Toch doe je goede zaken als je die winnend kunt afsluiten’', analyseerde Neerlandia’31-trainer Marcel van der Hurck.

Gloria UC - Achtmaal 2-1 (1-1). 1-0 Daan Rossi, 1-1 Dave Schoenmakers, 2-1 Roy Bernaerts.

“Met name de tweede helft stonden we flink onder druk. Vooralsnog is de start perfect en zijn we gedeeld koploper”, zei Gloria UC-trainer John Janssens. Zijn collega Cees van Beers: “Gloria UC was de meest effectieve. Het viel allemaal net verkeerd, we liepen te vaak achter de feiten aan.”

SVG - The White Boys 0-5 (0-1). 0-1 en 0-2 Harrie Hesselberth, 0-3 Maba Jarbou, 0-4 Timo Schollaardt, 0-5 Jarbou.

Afgelopen week was het buitengewoon onrustig bij The White Boys. “Maar er was nooit een discussie dat we niet zouden voetballen”, zegt leider Marc Kemmeren. “Sterker nog: Maba Jarbou is een dag eerder teruggekomen van een korte vakantie. Een statement: ik geloof in The White Boys.” Jarbou scoorde twee keer.

OVV'67 - DVVC 0-2 (0-1) 0-1 Emran Pourmanof, 0-2 Jason Kuklewski.

Wie een middagje vermaak wilde, was op sportpark Uilendonck aan het goede adres. De wedstrijd stond niet bol van de fraaie individuele acties of vele goals. Wel was er strijd en beleving. Beide elftallen wilden dit duel absoluut niet verliezen. De enige kans voor rust was ook raak. De ervaren Emran Pourmanof kopte een goede corner geheel vrijstaand tegen de touwen.

De late 0-2 van Jason Kuklewski zorgde voor de echte vreugde-uitbarsting. Het was typerend dat het gehele team, inclusief trainer Suat Tasci, de doelpuntenmaker opzocht na zijn goal. “Het was al een hecht team buiten het veld, nu wilden ze ook binnen het veld voor elkaar door het vuur. Zo'n soort wedstrijd hadden we twee jaar geleden gewoon verloren. Als we zo doorgaan eindigen we bij de bovenste vijf.”

In de kleedkamer van DVVC was het na afloop groot feest. Trainer Suat Tasci moest zelfs zijn manschappen even aanspreken om niet de hard op de houten deuren van de kleedkamers te bonken. “Zo’n dergelijke wedstrijd wilde je niet verliezen. Zeker omdat er een aantal spelers de oversteek van ons naar Oosteind hadden gemaakt. Je wist dat het een vechtwedstrijd ging worden, mijn jongens streden als echte kerels.”