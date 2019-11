The White Boys-coach Theo Lucius stuurt zichzelf het veld in, spitsenduo Achtmaal vernedert SVG

DVVC - Neerlandia’31 2-2 (2-0). 1-0 Dylan de Ruijsscher, 2-0 Remco Kroese, 2-1 Joas Leinders, 2-2 Sjef Verhulst. “Duur puntenverlies”, oordeelde DVVC-trainer Suat Tasci. “Met rust stonden we met 2-0 voor, we mochten het eigenlijk niet meer weggegeven”, baalde DVVC-trainer Suat Tasci. Neerlandia'31-trainer Marcel van der Hurck zag een gelijkopgaand duel. “Uiteindelijk hadden we zelfs mogelijkheden op meer. Ondanks dat, een terechte uitslag.”

OVV’67 - The White Boys 2-5 (0-2). 0-1 Harrie Hesselberth, 0-2 Maba Jarbou, 1-2 Jordi Loonen, 1-3 Daan van Dinther, 1-4 Ronnie Reniers, 2-4 Koen van Zon, 2-5 Theo van Son.

The White Boys speelde een chaotische eerste helft. Toen OVV vlak voor het uur scoorde, besloot trainer Theo Lucius in te grijpen. ,,Theo stelde zichzelf op”, zag leider Marc Kemmeren. ,,Toen kwam er rust in het spel, tikten we de bal rond. OVV'67 werd van het kastje naar de muur gestuurd.” Met een juweel van een doelpunt als toegift. Na een fraaie aanval verschalkte Ronnie Reniers de doelman met een lob.