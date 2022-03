The Gunners wint ruim, SCO boekt tweede opeenvolgende zege

SSC’55 - RFC 1-1 (1-1). 1-0 Thimo van de Laar, 1-1 Timo Kerstens.



,,We hebben twee punten verloren”, concludeerde RFC-coach Paul van der Donk. ,,We waren te laconiek en zijn teveel meegegaan in het spel van SSC.” De thuisploeg kwam halverwege de eerste helft na een klutsbal op voorsprong. Die achterstand maakte RFC razendsnel ongedaan, maar daarna werd weer teveel de lange bal gehanteerd. ,,Dat kunnen zij heel goed, maar dat moeten wij niet doen. We hebben verzuimd te voetballen, niemand wilde de bal hebben”, baalde Van der Donk.

Oosterhout- Berkdijk 3-4 (2-3). 1-0 Stefan Kok (pen.), 2-0 Thom van Hoof, 2-1 Daryl Maasland, 2-2 Davey van Ark, 2-3 Jork Verhoeven, 2-4 Joep van de Hurk, 3-4 Kok.

Oosterhout was de eerste twintig minuten heer en meester, kwam op 2-0 maar kon die voorsprong niet vasthouden. ,,Dan moet je zakelijk zijn en de tegenstander suf spelen, maar dat kunnen wij niet”, baalde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. ,,Complimenten voor de tegenstander dat ze bleven knokken en onze fouten afgestraft hebben.”

The Gunners - Baronie 6-0 (2-0). 1-0 Tommy Mol, 2-0 Sam Bestman, 3-0 Roy Suter, 4-0 Tim Suter, 5-0 en 6-0 Daniël Zwanenburg.

The Gunners won ruim van Baronie. ,,Maar het was een geflatteerde nederlaag”, oordeelde Baronie-trainer Ricardo van den Bos. ,,Vier van de zes doelpunten kwamen uit spelhervattingen.” ,,Dat is een wapen van ons”, reageerde The Gunners-coach Brian Piris. ,,We speelden de eerste helft niet goed, we waren gemakzuchtig. In de rust was ik er niet gerust op, maar de tweede helft liepen we over Baronie heen. Toen was de instelling beter.” Drie minuten na de pauze viel de 3-0 en was de wedstrijd gespeeld.

Olympia’60 - DESK 0-3 (0-0).

De eerste helft kon Olympia’60 DESK nog bijbenen, maar de tweede helft liet DESK zien over meer kwaliteit te beschikken. ,,We hebben opportunistisch gevoetbald en dat een uur lang volgehouden”, vertelde Olympia-coach Mo Duzgun. ,,Maar na de 0-1 was ons verzet gebroken.”

Boeimeer - Rijen 4-1 (1-0). 1-0 Pepijn van den Corput, 1-1 Mick Starink, 2-1 Van den Corput, 3-1 Muntasir Hamza Shoble, 4-1 Mohamed Kessrioui.

Boeimeer had moeite om het spel te maken tegen Rijen. ,,Boeimeer had meer balbezit, maar wij hadden voor rust drie grote kansen”, vertelde Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen. ,,We konden niet onze gebruikelijke speelwijze toepassen, dat was lastig voor ons”, gaf Boeimeer-coach Tom Looijmans toe. Voor rust kwam Boeimeer op voorsprong, snel na de hervatting maakte Rijen gelijk. ,,Dan denk je dat er meer in zit, maar door persoonlijke fouten geven we het weg”, zag Van den Nieuwenhuizen. ,,We hadden de wedstrijd eerder op slot moeten gooien”, vond Looijmans.

SCO - Dongen 3-0 (2-0). 1-0 Mees de Leijer, 2-0 Ferri Kastelijns, 3-0 De Leijer.

SCO won voor het eerst dit seizoen twee wedstrijden op rij. Na de 0-1 overwinning op Baronie afgelopen dinsdag was het nu raak tegen Dongen. ,,We waren heel wisselvallig, steeds lieten we de week na een overwinning punten liggen. Om nog een rol van betekenis te kunnen spelen dit seizoen moeten we een goede reeks neerzetten. Daar zijn we nu mee begonnen”, vertelde SCO-trainer Stephan Baghus. ,,We waren heel tam en afwachtend. SCO troefde ons op strijd en felheid af”, baalde Dongen-aanvoerder Nick Smans. ,,De tweede helft heeft Dongen niet op doel geschoten”, vertelde Baghus. Dat was tekenend voor het gebrek aan daadkracht van Dongen.