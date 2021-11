The Gunners wint ook slechte wedstrijden, Olympia’60 verslaat Baronie

Zaterdag vierde klasse D

Rijen - Dongen 0-11 (0-2). 0-1 Maarten Waltman, 0-2 Nick Smans, 0-3 Waltman, 0-4 Joep van Overbeek, 0-5 Freek Dingemans, 0-6 Bas Jansens (pen.), 0-7 Vince van Miert, 0-8 Waltman, 0-9 Jannik van de Pas, 0-10 Waltman, 0-11 Roland Snoeren.

In de eerste helft hield Rijen goed stand tegen een gemakzuchtig Dongen. ,,Als we zo spelen als de eerste helft, verlies je de wedstrijd misschien alsnog, maar dan is het wel een leuke pot”, blikte Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen na afloop terug. ,,Maar na de rust is de concentratie weg, niemand voert de taken meer uit. Het verval is erg groot en dat is frustrerend.”

Dongen speelde voor rust ronduit zwak en dat had coach Luke van Overbeek zijn spelers in de rust laten weten: ,,We kwamen de afspraken niet na, het was gemakzuchtig en veel jongens voetbalden alleen voor zichzelf.” Na de pauze liet Dongen een ander gezicht zien en speelde het Rijen zoek: 0-11.

DESK - SCO 4-0 (2-0).

SCO kon niet voldoende brengen tegen koploper DESK. ,,DESK is een betere ploeg dan wij op dit moment zijn, maar we hebben verloren omdat ze 50% meer gemotiveerd zijn dan wij”, oordeelde SCO-trainer Edwin Verheijen. ,,We startten slap en dan valt binnen 5 minuten de 1-0, dan gaat de knop nog niet om en valt even later ook de 2-0. Daarna voetballen we vooral tegen onszelf.” SCO wist maar een paar kansen te creëren en omdat die ook niet benut werden, kwam de spanning nooit terug in de wedstrijd. ,,We hebben op motivatie en felheid verloren”, concludeerde Verheijen.

Olympia’60 - Baronie 3-1 (1-1). 0-1 Max Denisov, 1-1 Kevin van Venrooij, 2-1 Stef Roovers, 3-1 Ayhan Uslu.

,,Er zit wel eens een wedstrijd tussen dat het niet loopt. Zo’n wedstrijd was het vandaag”, baalde Baronie-trainer Ricardo van den Bos. ,,Wij hebben ons niveau niet gehaald. Olympia’60 maakt er een fysieke wedstrijd van en op basis daarvan winnen zij verdiend.” Olympia’60 was maar wat blij met die overwinning. De ploeg van Mo Duzgun leverde een zware inspanning en dat leidde tot het gewenste resultaat: ,,We hebben geweldig verdedigd en gecounterd. Baronie maakte de fouten en die hebben we afgestraft. We zijn voetballend niet beter, maar dankzij hard werken winnen we.”

The Gunners - RFC 2-0 (2-0). 1-0 Roy Suter, 2-0 Boris Houtzager.

RFC-coach Paul van der Donk baalde van de nederlaag, maar kon er mee leven. ,,We hebben goed gespeeld. Er was maar één ploeg die wilde voetballen. The Gunners maakte zo veel overtredingen dat we niet in de wedstrijd konden komen. De kansen die we kregen benutten we niet en dan kan je verliezen.”

The Gunners-coach Brian Piris moest toegeven dat zijn ploeg niet goed speelde: ,,Het was verschrikkelijk slecht, voetballend zelfs dramatisch. We verloren steeds de slag op het middenveld, maar gelukkig stond onze verdediging er vandaag. We pakken drie punten en de wedstrijd vergeten we zo snel mogelijk.”

Oosterhout - Boeimeer afgelast.