The Gunners verslaat RFC, SCO wint en houdt zicht op periodetitel

ZATERDAGVOETBAL 4BRunner-up The Gunners won op bezoek bij nummer vier RFC. SCO versloeg Rijen en heeft zo de beste papieren voor de tweede periodetitel. Dinsdag spelen RFC en SCO de tweede helft van de eerder gestaakte wedstrijd. Indien SCO wint, pakt het de tweede periode. Bij ieder ander scenario gaat The Gunners er met de tweede periodetitel vandoor.

Berkdijk - Boeimeer 6-2 (2-0). 1-0 Jork Verhoeven, 2-0 Davey van Ark, 2-1 Alseny Soumah, 3-1 Darryl Lee Maasland, 3-2 Pepijn van de Corput, 4-2 Maasland, 5-2 Verhoeven 6-2 Maasland.

Boeimeer kende een lastige middag op bezoek bij het fysiek sterke en volwassen Berkdijk. ,,Wij hebben een jonge, lichte ploeg”, vertelde Boeimeer-coach Tom Looijmans. ,,Na de rust hebben we een kwart wedstrijd heel goed gevoetbald, maar verder hebben we dat te weinig gedaan.” Berkdijk leverde veel strijd en strafte de fouten van Boeimeer af waardoor het uitliep naar een 6-2 overwinning.

RFC - The Gunners 1-3 (1-2). 0-1 Daniël Zwanenburg, 0-2 Boris Houtzager, 1-2 Ron van der Wulp (pen.), 1-3 Zwanenburg.

,,Het was geen grootse wedstrijd, maar misschien verwacht ik te veel van mijn team”, vroeg The Gunners-coach Brian Piris zich na de wedstrijd af. ,,We hebben de eerste helft een aantal goede kansen gehad en hadden met meer dan 0-2 voor kunnen staan.”

,,Het eerste half uur waren we niet goed. Daarna kwamen we wat beter in de wedstrijd”, vond RFC-coach Paul van der Donk. Vlak voor rust beloonde RFC zichzelf met de 2-1. ,,Een rot moment voor ons, maar ik heb nooit het idee gehad dat we zouden verliezen”, vertelde Piris.

,,De tweede helft gingen we op zoek naar de gelijkmaker. We komen oog in oog met de keeper, maar Imaro Siberie scoort niet en een paar minuten later ligt de bal er aan de andere kant wel in”, baalde Van der Donk. Een kwartier voor tijd kreeg RFC de kans om terug te komen in de wedstrijd, maar Ron van der Wulp miste vanaf elf meter. ,,Een terechte nederlaag? Als je kijkt naar het benutten van de kansen wel. Zij speelden volwassener”, oordeelde Van der Donk.

Rijen - SCO 1-4 (1-2). 1-0 Tijn van Vliet, 1-1 Tim Ardon, 1-2 Ferri Kastelijns, 1-3 en 1-4 Abdelaziz Negro.

,,Zonde, maar we kunnen het fysiek niet volhouden om de hele wedstrijd weerstand te bieden”, meende Hans van den Nieuwenhuizen. ,,Maar ik moet de jongens complimenteren want ze hebben hard gewerkt.” ,,Na de rust hebben we jongens wat meer speeltijd gegeven die gretig zijn. Want we startten slap en onderschatten de tegenstander”, vond SCO-assistent coach Stephan Baghus. ,,De tweede helft speelden we heel goed. Het is zonde dat we niet meer doelpunten maakten.”

DESK - Oosterhout 5-2 (3-1). 1-0, 2-0, 3-0 DESK, 3-1 Nick van Seeters, 4-1 DESK, 4-2 Michel Chroniowski, 5-2 DESK.

DESK was een maatje te groot voor Oosterhout. ,,We hebben hard gewerkt, maar DESK had 85% balbezit”, zag Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. Daar deed de thuisploeg goede dingen mee en Oosterhout kon geen vuist maken. ,,Wij kwamen er niet doorheen. Een terechte uitslag”, vond Türkücü.

Dongen - SSC’55 2-3 (1-1). 1-0 Joep van Overbeek, 1-1 Erwin van de Hoven (pen.), 2-1 Van Overbeek, 2-2 Joey van Veldhoven, 2-3 Thijs Smit.

Dongen was voetballend beter en werkte hard, maar verloor toch van SSC’55. ,,We hadden heel veel moeite met hun hoge ballen. We missen de lengte die SSC’55 wel heeft”, concludeerde Dongen-coach Luke van Overbeek. ,,Het zijn drie keer dode spelsituaties waar we een tegendoelpunt uit krijgen.”

Baronie - Olympia’60 5-3 (2-2). 0-1 Merlijn Biemans, 0-2 Nick van Wanrooij, 2-1 Sem Herijgers, 2-2 Max Denisov, 3-2 Benjamin Kadic, 4-2 Denisov, 4-3 Van Wanrooij, 5-3 Kadic.

Baronie en Olympia’60 speelden een erg open wedstrijd. ,,We voetbalden goed, maar maakten niet genoeg kansen af”, baalde Olympia-coach Mo Duzgun na afloop. ,,Baronie counterde ons eruit.” Dat zag Baronie-coach Ricardo van den Bos ook. ,,Zij zetten hoog druk, maar gaven ook veel ruimte weg en dan zijn we gevaarlijk. We hebben na de 4-3 niet meer goed gevoetbald, het was overleven en de 4-4 had zo maar kunnen vallen.” Maar die viel niet en Baronie counterde nog naar 5-3. ,,We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste”, aldus Van den Bos.