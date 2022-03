The Gunners verliest topper, scheids onwel bij RFC - SCO

zaterdag 4DThe Gunners verloor de topper in 4D op bezoek bij DESK. RFC - SCO werd in de rust gestaakt omdat de scheidsrechter onwel was.

RFC - SCO 0-0. Gestaakt na 45 minuten.

De wedstrijd werd in de rust gestaakt nadat de scheidsrechter onwel was geworden. De stand was op dat moment nog 0-0. ,,RFC voetbalde met iets meer agressie, maar wij hadden de beste kansen”, vertelde SCO-assistent trainer Stephan Baghus. ,,Ook wij hadden twee grote kansen. Het was een gelijkwaardige wedstrijd”, vond RFC-coach Paul van der Donk.

Berkdijk - Olympia’60 1-1 (0-1). 0-1 Jesse Tennebroek, 1-1 Berkdijk.

Olympia’60 speelde een goede eerste helft. ,,We hadden bij rust met 0-3 voor kunnen staan”, vond Olympia-coach Mo Duzgun. ,,Maar we zijn zo slecht in het afmaken van kansen.” Daardoor bleef het tot het einde toe spannend. ,,En als je het zelf niet afmaakt krijg je die goal in de laatste minuten nog tegen.”

Rijen - SSC’55 1-9 (1-5). 0-1 Berry Donders, 1-1 Luuk Maas (pen.), 1-2 en 1-3 Frank ter Schiphorst, 1-4 en 1-5 Erwin van de Hoven, 1-6 Boyd de Jong, 1-7 Van de Hoven, 1-8 e.d. Rijen, 1-9 Thimo van de Laar.

,,Dit was te verwachten. We misten heel veel spelers door blessures en ziekte”, vertelde Rijen-coach Hans van de Nieuwenhuis.

Dongen - Boeimeer 1-4 (0-2). 0-1 Pepijn van der Corput, 0-2 Amara Bangoura, 1-2 Joep van Overbeek, 1-3 en 1-4 (pen.) Van der Corput.

,,Terechte nederlaag. Het was dramatisch, we toonden geen inzet en beleving”, was Dongen-coach Luke van Overbeek duidelijk. Tom Looijmans van Boeimeer zag zijn ploeg goed voetballen. ,,We hebben veel gecreëerd en weinig weggegeven. Aanvallend hebben we meer het spel gemaakt dan de afgelopen weken, dat is ook goed om te zien.”

Baronie - Oosterhout 3-1 (2-1). 0-1 Stefan Kok, 1-1 Bert Gerritsma, 2-1 Arthur Barskaja, 3-1 Pieter Joost van der Plas.

Oosterhout kwam al vroeg op voorsprong door een goed ingestudeerde corner-variant. ,,En dat reken ik mezelf aan, want ik ben vergeten het in de voorbespreking te benoemen”, baalde Baronie-coach Ricardo van den Bos. Maar Baronie herstelde zich en kwam nog voor rust op voorsprong. ,,In de rust heb ik de jongens opgepept. We zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar er is nog genoeg om voor te spelen”, vertelde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. ,,We lieten Oosterhout lang in de wedstrijd en zij krijgen nog kansen om gelijk te maken”, zag Van den Bos. Maar de bal viel niet goed voor Oosterhout en Baronie counterde naar 3-1. ,,Het was niet sprankelend, maar op werklust hebben we gewonnen”, aldus Van den Bos.

DESK - The Gunners 1-0 (0-0). 1-0 Steven Krikken.

Op bezoek bij koploper DESK kon The Gunners de eerste plaats overnemen. Met maar een puntje minder dan de nummer één begon The Gunners aan de wedstrijd. ,,En de eerste helft liep volgens plan. DESK is voetballend een goede ploeg, daar hebben wij veel strijd tegenover gezet”, vertelde The Gunners-coach Brian Piris. Zo hielden DESK en The Gunners elkaar voor de pauze in de tang en werd er bijna geen kans gecreëerd. Tien minuten na de pauze kwam DESK gelukkig op voorsprong nadat een voorzet van DESK verdedigd kon worden, maar in duel werd de bal zo in de voeten van DESK-spits Steven Krikken gespeeld en die schoot binnen. Toen Roy Suter na ruim een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg en het veld moest verlaten leek de opdracht voor The Gunners onmogelijk te worden. ,,Maar ik vind dat we het nog heel goed gedaan hebben. We zijn door blijven gaan, alleen lukte het niet om kansen te creëren”, concludeerde Piris. ,,Het kampioenschap is verspeeld, we moeten ons richten op de nacompetitie.”