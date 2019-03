The Gunners mist wil om te winnen tegen Unitas’30

The Gunners kwam vroeg op achterstand, draaide dat voor rust nog om dankzij twee goede aanvallen. Unitas’30 kwam uiteindelijk toch langszij. ,,Terecht gezien de wedstrijd”, reageerde Corné Coremans van Unitas’30 na afloop. ,,We hebben een aantal invallers in moeten passen omdat veel spelers afwezig waren. Zij hebben hard gewerkt en het goed gedaan.” Coremans was tevreden over het spel. ,,De resultaten zitten wat tegen, maar de vorm groeit. Dat moeten we de komende weken vasthouden.”

The Gunners-trainer Mark Schuiten was zeer ontevreden: ,,Dat niet iedereen het belang inziet van de drie punten is gewoon niet goed. In de tweede helft zakten we weg, de wil om te winnen was er niet. Als we uit de vierde klasse willen, moeten we uit een ander vaatje tappen.”