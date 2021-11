The Gunners laat periodetitel aan DESK, Oosterhout wint derby bij SCO

SCO - Oosterhout 1-3 (0-1). 0-1 Stefan Kok, 0-2 Tim van Dam, 1-2 Mees de Leijer, 1-3 Van Dam.

Waar SCO naïef speelde, haalde Oosterhout alles uit de kast om de duels te winnen en drie punten mee naar huis te nemen. ,,Het was een wedstrijd van jongens tegen mannen”, had ook Oosterhout-trainer Ahmet Türkücü gezien. ,,Een derby met veel passie en strijd aan onze kant en veel duels.” Oosterhout kwam op 0-1 nadat een ingestudeerde corner door Stefan Kok binnen werd geschoten. ,,Daar hebben we veel op geoefend, een hele mooie goal”, vertelde Türkücü tevreden. ,,Bij de 0-2 zat het ons mee.” Dat had de trainer goed gezien, want een duwfout van de Oosterhouters werd niet afgefloten door de scheidsrechters. SCO protesteerde, maar moest toch de 0-2 slikken.

Mees de Leijer bracht de spanning heel even terug, maar een paar minuten later schoot Tim van Dam Oosterhout alweer op 1-3. ,,Vervolgens was het voor ons vrouwen en kinderen eerst, goed gevoetbald hebben we niet meer”, bekende Türkücü. ,,Oosterhout heeft een oudere ploeg, met veel spelers in de nadagen van hun carrière, maar die weten wel de strijdvaardigheid op te brengen om het ons moeilijk te maken”, concludeerde SCO-trainer Edwin Verheijen.

SSC’55 - Boeimeer 3-1 (1-0). 1-0 Thimo van de Laar, 1-1 Mikey Damen, 2-1 Maarten de Jong, 3-1 Frank ter Schiphorst.

Bij Boeimeer maakte Jurian van Ham zijn debuut als hoofdtrainer. Boeimeer moest op zoek naar een nieuwe coach voor het eerste team nadat Meindert Dijkstra stopte. Van Ham blijft in ieder geval tot aan de winterstop hoofdtrainer. ,,De jongens van de onder 23 zijn voetballend heel goed, maar moeten nog de omschakeling naar het seniorenvoetbal maken”, vertelde Van Ham na de nederlaag bij SSC’55.

Samen met de kern van Boeimeer die overgebleven is van het eerste team heeft Van Ham vertrouwen in de toekomst. ,,De eerste helft waren we nog slordig aan de bal en was SSC’55 sterker in de duels. De tweede helft waren we heel goed, dat biedt houvast voor de komende wedstrijden.”

The Gunners - DESK 0-1 (0-0).

The Gunners speelde in eigen huis een goede pot tegen koploper en de gedoodverfde kampioenskandidaat DESK. ,,We hadden minimaal een gelijkspel verdiend, maar ik ben niet boos of ziek van de nederlaag. Ik ben trots op mijn ploeg”, vertelde The Gunners-coach Brian Piris na afloop. DESK schakelde door de zege The Gunners uit in de strijd om de periodetitel en verzekerde zich minimaal van de nacompetitie.

Rijen - Olympia’60 0-11 (0-4). 0-1 Merlijn Biemans, 0-2 Ayhan Uslu, 0-3 Kevin van Venrooij, 0-4 Nick van Wanrooij, 0-5 Thieu van de Bruggen, 0-6 Van Wanrooij, 0-7 Osman Aslan, 0-8 en 0-9 Van Wanrooij, 0-10 e.d. 0-11 Uslu.

,,De eerste helft konden we nog aardig mee, de tweede helft waren we moe, op”, vertelde Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen. Eenzelfde spelbeeld had Olympia’60-coach Mo Duzgun gezien. ,,We hadden de eerste helft moeite om het spel te maken. Na rust ging dat beter. De score had hoger uit kunnen vallen, maar Rijen had een goede keeper op goal staan.”

Dongen - Berkdijk 1-1 (1-0). 1-0 Freek Dingemans, 1-1 Jork Verhoeven.

Dongen begon goed aan de wedstrijd en kwam snel op voorsprong. Na rust gaf het de wedstrijd uit handen. ,,We hadden het heel lastig. Berkdijk zette hoger druk, daar konden we niet onderuit voetballen en we speelden te veel tegen onszelf”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek na afloop. ,,Uiteindelijk komen we nog goed weg, want onze keeper heeft nog een paar cruciale reddingen verricht tegen het einde van de wedstrijd. Het was zo’n dag dat het niet lukte.”

RFC - Baronie afgelast.